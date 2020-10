A la Une . ​Prise illégale d’intérêts: 3 ans de prison requis contre Joseph, Sandra Sinimalé et son compagnon

Le clan Sinimalé se retrouvait face à la Justice ce vendredi. Le maire et sa fille sont soupçonnés d'avoir usé de leur pouvoir pour permettre au compagnon de cette dernière d'obtenir un poste à la mairie. Les réquisitions sont tombées peu après 13 heures. Le délibéré sera rendu le 5 novembre. Par Soe Hitchon - Publié le Vendredi 9 Octobre 2020 à 13:07 | Lu 5054 fois





Dans le détail, 3 ans dont 2 ans avec sursis ont été requis à l'encontre de l'ancien maire ; 3 ans dont 2 ans avec sursis à l'encontre de sa fille et 3 ans avec sursis à l'encontre d'Éric Madouré. Le délibéré sera rendu le 5 novembre prochain.



Par ailleurs, le procureur demande pour Sandra et Joseph Sinimalé l’application de la peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité d'une durée de 10 ans et s'est montré favorable au port d’un bracelet électronique pour la partie de prison ferme.



L’ancien maire de Saint-Paul, sa fille Sandra et son compagnon Eric Madouré étaient jugés ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Ils devaient répondre aux magistrats de faits supposés de détournements de fonds publics, prise illégale d’intérêts et recel entre mai 2014 et février 2019.



C’est en 2014 que Joseph Sinimalé, alors maire, embauche Eric Madouré, le compagnon de sa fille, elle-même élue sur la liste de son père. Plus embêtant, c’est elle qui est l'élue déléguée à la gestion du personnel. Son compagnon est tout d'abord affecté à un poste au-dessus de ses compétences. Loin d'être le seul cadeau fait à Eric Madouré, des primes et une ascension rapide au sein de la mairie lui sont accordées. Il aurait finalement touché plus de 4.500 euros mensuel. Au moment de prendre la parole ce vendredi à l'audience, la partie civile représentée par l’avocat de la commune de Saint-Paul, a fait valoir "l’enrichissement d’Eric Madouré" face à "l’appauvrissement de la commune". Sur la période incriminée en effet, le préjudice pour la commune s’élève tout de même à presque 200.000€.



Le manège avait en effet commencé par l’embauche d’Éric Madouré, puis est venue sa substantielle rémunération, sa voiture de fonction et enfin le congé de formation dont il avait bénéficié pour monter en grade au sein de l’organigramme communal.



"La justice n’est pas là pour se payer des maires"



A l’heure d’entamer ses réquisitions, le procureur a rappelé l’enjeu d’un tel procès. "On vous reproche à tous les trois d’avoir détourné des moyens mis à la disposition des élus à des fins personnels. La justice n’est pas là pour se payer des maires mais pour vérifier qu’ils respectent les obligations liées à leur mandat", a-t-il avisé.



Le procureur a par ailleurs rappelé que des trois prévenus, ce n’était pas le plus connu qui en avait le plus profité. "Le maire a tous les pouvoirs, les fonctionnaires exécutent, c’est le b.a.-ba de la politique", a ajusté le procureur, faisant référence aux auditions des agents qui avaient chargé Sandra Sinimalé. En garde à vue en juin, le père et la fille se seraient rejetés les responsabilités.



Rappelons qu'avant ce nouveau procès,



Un préjudice de 225.000 euros selon la partie civile 3 ans de prison ont été requis à l'encontre de Joseph Sinimalé, ancien maire de Saint-Paul, sa fille et ex-adjointe Sandra Sinimalé et son gendre Eric Madouré pour détournement de fonds publics, prise illégale d’intérêts et recel entre 2014 et 2019.Dans le détail, 3 ans dont 2 ans avec sursis ont été requis à l'encontre de l'ancien maire ; 3 ans dont 2 ans avec sursis à l'encontre de sa fille et 3 ans avec sursis à l'encontre d'Éric Madouré. Le délibéré sera rendu le 5 novembre prochain.Par ailleurs, le procureur demande pour Sandra et Joseph Sinimalé l’application de la peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité d'une durée de 10 ans et s'est montré favorable au port d’un bracelet électronique pour la partie de prison ferme.L’ancien maire de Saint-Paul, sa fille Sandra et son compagnon Eric Madouré étaient jugés ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Ils devaient répondre aux magistrats de faits supposés de détournements de fonds publics, prise illégale d’intérêts et recel entre mai 2014 et février 2019.C’est en 2014 que Joseph Sinimalé, alors maire, embauche Eric Madouré, le compagnon de sa fille, elle-même élue sur la liste de son père. Plus embêtant, c’est elle qui est l'élue déléguée à la gestion du personnel. Son compagnon est tout d'abord affecté à un poste au-dessus de ses compétences. Loin d'être le seul cadeau fait à Eric Madouré, des primes et une ascension rapide au sein de la mairie lui sont accordées. Il aurait finalement touché plus de 4.500 euros mensuel. Au moment de prendre la parole ce vendredi à l'audience, la partie civile représentée par l’avocat de la commune de Saint-Paul, a fait valoir "l’enrichissement d’Eric Madouré" face à "l’appauvrissement de la commune". Sur la période incriminée en effet, le préjudice pour la commune s’élève tout de même à presque 200.000€.Le manège avait en effet commencé par l’embauche d’Éric Madouré, puis est venue sa substantielle rémunération, sa voiture de fonction et enfin le congé de formation dont il avait bénéficié pour monter en grade au sein de l’organigramme communal.A l’heure d’entamer ses réquisitions, le procureur a rappelé l’enjeu d’un tel procès. "On vous reproche à tous les trois d’avoir détourné des moyens mis à la disposition des élus à des fins personnels. La justice n’est pas là pour se payer des maires mais pour vérifier qu’ils respectent les obligations liées à leur mandat", a-t-il avisé.Le procureur a par ailleurs rappelé que des trois prévenus, ce n’était pas le plus connu qui en avait le plus profité. "Le maire a tous les pouvoirs, les fonctionnaires exécutent, c’est le b.a.-ba de la politique", a ajusté le procureur, faisant référence aux auditions des agents qui avaient chargé Sandra Sinimalé. En garde à vue en juin, le père et la fille se seraient rejetés les responsabilités.Rappelons qu'avant ce nouveau procès, Sandra Sinimalé avait déjà été condamnée l’année dernière par le TGI de Saint-Pierre à cinq ans d’inéligibilité pour emploi fictif au sein du Centre de gestion de La Réunion.

Maître Rémi Boniface, l'avocat de la partie civile, déclare au terme des plaidoiries : "Il y a un enrichissement personnel important de monsieur Madouré et un appauvrissement important de la commune que j'ai chiffré à 225.000 euros. Des avantages qui ont été indûment accordés à monsieur Madouré à l'instigation de Sandra Sinimalé et de son père !"



À l'audience, Régis Labrousse

Les réactions de Me Jean-Jacques Morel, qui assure les défenses de Sandra Sinimalé et de Éric Madouré, ainsi que de Me Blameble Ingrid, qui assure la défense de Joseph Sinimalé.



Soe Hitchon Journaliste La liberté et la justice pour tous, c'est une utopie en laquelle je crois. Chaque... En savoir plus sur cet auteur