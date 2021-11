​Primaire Les Républicains : Le programme de Michel Barnier à La Réunion

La primaire des Républicains en vue de la présidentielle approche. Début décembre, les militants LR à jour de leur cotisation au 16 novembre devront choisir entre les cinq candidats que sont Valérie Pécresse, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti et Philippe Juvin.



L'ancien négociateur en chef pour l'Union européenne chargé de mener les négociations liées au Brexit est attendu à l’île de La Réunion ce jeudi avant d’entamer réellement sa visite le lendemain.



Vendredi matin, Michel Barnier ira ainsi à la rencontre d’acteurs du monde économique à Saint-Denis. L’après-midi, il échangera avec les militants du secteur Nord-Est. Une visite qui devrait être animée par l'ancien maire de Saint-Denis René Paul Victoria.



En soirée, dans le sud, l'ex-député et commissaire européen sera reçu par Michel Fontaine ainsi que par les membres de la fédération Les ​​​Républicains et les élus de la commune sudiste.



Le lendemain, sa première sortie sera très matinale, sur le marché forain de Saint-Pierre, avant une séquence qui devrait lui rappeler quelques souvenirs. L’ancien ministre de l’Agriculture du gouvernement Fillon II ira à la rencontre du monde agricole.



En milieu d’après-midi, une réunion publique est programmée à Saint-Pierre par le président LR à La Réunion Michel Fontaine, et le député David Lorion qui soutient la candidature de Michel Barnier.



Le Congrès du parti aura lieu du 1er au 4 décembre et désignera celui qui devra relever le challenge de se hisser au second tour de la présidentielle 2022. En attendant cette joute électorale interne dans trois semaines, les cinq candidats s’affrontent au cours d’un débat télévisé ce lundi soir sur la chaîne d’info en continu LCI.