​Prévention des cancers : Les élèves du collège Paul Hermann mobilisés

La classe "d'ambassadeurs santé " du Collège Paul Hermann à Saint-Pierre présentait cette semaine le fruit de plusieurs mois de travail. Mme Eva Angeli, leur professeur principal, nous décrit le projet. Par NP - Publié le Samedi 18 Juin 2022 à 09:20

Cette action est née d'une rencontre avec des membres du Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers, lors de la campagne de sensibilisation au collège Paul Hermann l'an dernier sur la vaccination chez les jeunes en prévention des différents cancers dus au Papillomavirus.



Avec Julie Casterman (chargée de promotion santé CRCDC), et la docteure Katia Slama, nous avons envisagé de former des ambassadeurs actifs et citoyens sur le concept d'« Etre responsable de sa santé » via la création d’une campagne de promotion intitulée "ma santé , mon power" pour la prévention et le dépistage organisé des cancers.



Nous avons travaillé durant plusieurs mois sur les compétences du socles commun ( réaliser des projets , s'engager et prendre des initiatives, identifier des règles de responsabilité individuelle et collective dans le domaine de la santé). Ceci croisé avec la préparation orale (en vue du DNB) et le parcours santé.



L'idée étant de semer une graine de conscience sur l'intérêt de prendre en charge sa santé tout au long de sa vie et d'en transmettre le message. Les différentes séances ont permis d'élargir les champs de connaissances sur les cancers, les moyens de prévention, et les dépistages organisés. Finalement, les élèves par groupe de 3 ou 4 ont mis en scène des oraux sur les gestes anti-cancers.

Une séance de présentation s'est tenue cette semaine devant un auditoire d'une soixantaine de personnes, constitué d'élèves de 3ème, des parents, et de professeurs.



Pour résumer le fruit de leur travail, une affiche de slogans qui résume les gestes anti-cancers a été dévoilée. Elle sera imprimée en 1200 exemplaires & transmises d'ici la fin de l'année aux médecins généralistes de l'île, disponible au centre de documentation de l'IREPS, & en téléchargement sur Internet. Nous espérons que ceci incitera un maximum de personnes à se poser des questions sur leur parcours santé. Et qu'ils auront des réflexes de prévention vis-à-vis des cancers qui tuent trop de gens chaque année. Nos jeunes ambassadeurs passent le message à chacun d'entre nous. Prenons notre santé en main !