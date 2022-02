A la Une . ​Présidentielle : "Va falloir y songer !” lance Macron

A deux mois du premier tour du scrutin, Emmanuel Macron n’a toujours pas officiellement déclaré sa candidature à l’élection. En déplacement en Russie, le Président de La République a ironisé sur le sujet, rapporte BFM TV. Par NP - Publié le Mercredi 9 Février 2022 à 07:56

Durant son déplacement en Russie et en Ukraine, le chef de l’Etat a été interrogé sur la date de sa déclaration de candidature à sa réélection.



Si sa participation au scrutin ne fait pas de doute, cette question reste en suspens. "Va falloir y songer à un moment", a ironiquement déclaré Emmanuel Macron.



"Au bon moment"

Le Président veut d’abord se concentrer sur l’épineux dossier de la crise en Ukraine avant de se lancer dans la campagne.



"Là, sur cette question, il y a une tension suffisamment forte. (...) Il ne faut pas faire de choses intempestives, faut les faire au bon moment", a-t-il déclaré à BFM TV.

Loin des échéances présidentielles, Macron a poursuit son marathon diplomatique. Après avoir échangé avec ses homologues russe et ukrainien, il obtient un maintien fragile de la paix entre ces deux pays. "Les derniers jours ont permis de faire émerger des pistes nouvelles", a affirmé Emmanuel Macron ce mardi soir à Berlin.



Bien qu’il ne soit pas encore candidat, Emmanuel Macron est le premier à avoir déjà récolté les 500 parrainages nécessaires.



Des candidats en visite à La Réunion



Du côté des candidats déclarés le bal de la campagne en Outre-mer est bien lancé et La Réunion n’y échappe pas.

Après la visite de la candidate RN en décembre dernier, le chef de file de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a annoncé sa visite à La Réunion entre les 25, 26 et 27 février prochain. Eric Zemmour est lui aussi attendu sur l’île entre fin février et début mars.