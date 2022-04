​Présidentielle : La Réunion sera-t-elle de nouveau à contre-courant ?

Sur les 11 candidats qui se présentaient en 2017, on compte sept candidats de nouveau dans la course ce dimanche : le président sortant Emmanuel Macron, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Jean Lassalle et Jean-Luc Mélenchon. Cinq nouveaux candidats sont également en lice : Éric Zemmour, Fabien Roussel, Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Valérie Pécresse.



Contrairement à la présidentielle de 2012 où les résultats des deux tours du scrutin à La Réunion s’alignaient sur ceux de l’ensemble de la France, en 2017, les Réunionnais choisissaient au premier tour un candidat qui n’était pas en lice au second tour.



La Réunion votait majoritairement pour Jean-Luc Mélenchon (LFI) au premier tour du scrutin (24,53 %), devant Marine Le Pen (RN) avec 23,46 % et Emmanuel Macron (LREM) avec 18,91 %. Un choix qui différent de celui de l’ensemble du territoire. Emmanuel Macron arrivait en tête du scrutin en France hexagonale avec 24,01 % des voix, devant Marine Le Pen (21,30 %), tandis que Jean-Luc Mélenchon arrivait en quatrième position, derrière François Fillon.



Au second tour, Emmanuel Macron obtenait un score de 60,25% des suffrages exprimés à La Réunion, un taux un peu plus faible sur l’île qu’à l’échelle nationale (66,10 %).