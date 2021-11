A la Une . ​Présidentielle 2022 : Les Écologistes réunionnais réunis autour de Yannick Jadot

Les Écologistes de La Réunion montrent leur union et leur soutien collectif autour du candidat à la présidentielle 2022 Yannick Jadot. EELV, Génération écologie et Génération S se rassemblent pour préparer la campagne au niveau local. Par Sophie Fontaine - Publié le Lundi 8 Novembre 2021 à 11:48

La secrétaire régionale Europe Ecologie Les Verts (EELV) Mélissa Cousin réaffirme ce jour le soutien du Pôle Écologiste de La Réunion à la candidature de Yannick Jadot à la Présidentielle 2022. EELV se prépare à faire campagne aux quatre coins de l’île avec la présence de référents dans chacune des micro régions.



"Les écologistes en mesure d'arriver au pouvoir"



Tracts, affiches et rencontres avec les Réunionnais seront les principales actions déployées pour relayer le message de Yannick Jadot. “Une candidature incontournable”, selon Mélissa Cousin, à l'heure où le GIEC tire la sonnette d'alarme. Pour les mouvements écologistes réunis à l’occasion de cette conférence, Yannick Jadot sera “un président suffisamment conscient pour prendre les mesures nécessaires”.



Alors qu'il est décrit par ses soutiens comme “pragmatique et dynamique”, les chances de Yannick Jadot d’être élu président de la République sont, selon eux, réelles. “Les écologistes sont en mesure d'arriver au pouvoir”, affirme la secrétaire générale d’EELV, rejointe par Jean-Pierre Marchau : “Le mot écologie est capable de se fédérer, prenant pour preuve la primaire réussie du parti.



"L'union fera la force"



Pour Jean-Pierre Marchau, Le pari Jadot, “c'est le choix d'une opportunité d'être présent au second tour". Ce dernier se dit également favorable à une union de la Gauche. “La main est tendue, nous verrons ce que ça donnera”, précise-t-il.



Le représentant de Génération Ecologie, Ludovic Sautron, déclare se joindre aux actions de terrain pour la campagne à venir. Nicolas Bénard, qui représente Génération.S tient, lui, à souligner combien l’écologie est aussi et surtout l’affaire des Outre-mer et donc de La Réunion : “Nous sommes en première ligne du réchauffement climatique. Il faut montrer un déclic climatique par zot bulletin de vote”.



Intégrer les Outre-mer au programme



Tous réunis en un Pôle Écologiste prêt à alerter sur les échéances en termes de climat (possible disparition du récif, augmentation des températures, sécheresse etc.), ils indiquent également que les Outre-mer s'inscriront dans le programme du candidat.



“Nous avons l'intention de peser de tout notre poids dans cette campagne”, assure Geneviève Payet d’EELV.

Le Pôle Ecologiste déclare ici faire le choix d'un candidat qui va intégrer dans son programme cette vision spécifique que constitue l'Outre-mer”.



L’objectif est lancé : une place au second tour pour le candidat écologiste. “Une fois arrivé au second tour, tout est possible”, espère Jean-Pierre Marchau. Pour y parvenir, les Écologistes Réunion misent sur une campagne adaptée aux Réunionnais, en tirant les leçons des dernières Régionales.



“Il n'y a pas d'autre choix que d'être persévérants, on l'est , on le sera. (...) Les Réunionnais sont écolos. Il y a aussi un gros travail de proximité à faire. L'écologie va créer de l'emploi, ce sera l'avenir. On va essayer de faire passer le message autrement en le rendant audible aux concitoyens réunionnais,” conclut Mélissa Cousin.