​Présidentielle 2022 : La collecte des parrainages ouverte jusqu'au 4 mars

Communiqué de la préfecture :



Élection présidentielle 2022 : Parrainage des candidats du 27 janvier au 4 mars



Le 27 janvier dernier a débuté la phase de collecte des parrainages par le Conseil constitutionnel en vue de la présentation d’une candidature à l’élection présidentielle.



Tous les élus habilités à présenter un candidat à l’élection du Président de la République ont reçu par voie postale un formulaire de présentation de candidature. Ils sont libres de présenter ou non un candidat et ne peuvent parrainer qu’un seul candidat.

Sous peine d’irrecevabilité en application de l'article 3 du 8 mars 2001, ce formulaire complété doit être transmis au Conseil Constitutionnel au plus tard le vendredi 4 mars 2022, à 18 heures (heure de Paris) ou, dans les mêmes délais, déposé à la préfecture de La Réunion.



L’accueil aura lieu à la préfecture (bureau des élections, 6 rue des messageries à Saint-Denis) du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et le vendredi 4 mars de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. Le formulaire devra être déposé par l’élu habilité ou par l’intermédiaire d’un mandataire de l’élu habilité à la condition que ce dernier soit en possession d’un mandat écrit signé par le présentateur et muni d’une pièce d’identité en cours de validité.