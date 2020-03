​Près de 3 000 participants à la 3ème édition de la Marche Climat : "Une marée humaine"

Ce dimanche 1er mars 2020, ce sont près de 3 000 marcheurs qui ont participés à la 3ème édition de la Marche Réunionnaise pour le Climat et la Biodiversité au Bocage à Sainte-Suzanne. « Une marée humaine » s’est félicité Nono du groupe « Kilitr », parrain pour la seconde fois de cette action citoyenne.



En effet, les organisateurs avaient prévu 2 000 tee-shirts pour les inscrits. Mais l’inscription n’ayant pas été obligatoire, c’était sans compter ceux qui sont venus spontanément, soit plusieurs centaines de personnes.



Jeunes, moins jeunes, sportifs avérés, marcheurs occasionnels et personnes à mobilité réduite. Tous les publics ont participé à cet événement devenu incontournable.



Après une prestation du groupe musical « Fonker Malagasy », les marcheurs ont profité d’un échauffement en musique dans une ambiance conviviale. La marche a débuté vers 9H00 pour un parcours de 9 km sur le sentier littoral nord. Plusieurs points de ravitaillement étaient en place pour remplir les gourdes des participants.



Un public impliqué dans la protection de l’environnement



Du côté des partenaires, l’animation à travers des conseils de sensibilisation à la bonne maîtrise des énergies (eau, électricité, gestion des déchets, protection du patrimoine) ont accueilli un public impliqué dans la protection de l’environnement. « Il y a une amélioration. On voit moins de déchets sur les sentiers mais beaucoup reste à faire » a indiqué un visiteur sur le stand du SIDELEC Réunion, co-organisateur de l’événement.



Une réussite grâce aussi à l’implication des partenaires



Pour les partenaires (CINOR, Conseil Départemental, SPL Horizon Réunion, Office du Tourisme Intercommunal Nord, Union des Mutuelles Réunionnais, EDF, l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection de l’Environnement, la Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques, le Centre Communal d’Action Sociale, Runéo), ce rendez-vous est une occasion de sensibiliser sur les bons gestes à adopter pour préserver la planète.



Miss Réunion soutient la cause



Impliquée dans la protection de l’environnement, notre Miss Réunion Morgane Lebon était également présente. « L’environnement est un sujet qui me tient à cœur, c’est pour cela que j’ai répondu présente à la Marche Climat » a-t-elle assurée.



Le prochain rendez-vous est donné en 2021. L’objectif reste de conscientiser toute la population pour que chacun fasse sa part de colibri pour sauver la planète.