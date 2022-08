A la Une .. ​Précipitations : Un mois de juillet déficitaire

Météo France enregistre un mois de juillet venteux et sec. Côté précipitations, le bilan moyen sur l’île est déficitaire de 35 %, avec une pluviométrie dissymétrique d'une part à l'autre de La Réunion. Par NP - Publié le Lundi 8 Août 2022 à 10:07

Ce mois de juillet compte parmi les plus sec de ces dernières années, se situant au 12ème rang des mois de juillet les plus secs sur 51 ans. D’un bout à l’autre de l’île, le taux de précipitation est en revanche très contrasté. Le Nord et l’Est de l’île sont proches de la normale tandis que le Sud sauvage est très déficitaire. En l’absence de fronts froids, le Sud-Ouest est également fortement déficitaire, mais pour de faibles quantités habituelles.



Du côté des températures, elles sont proches des normales de saison. L’écart à la normale 1991-2020 pour la température moyenne est de -0,1°C. L’écart est de -0,2°C pour les températures maximales et de +0,1°C pour les températures minimales.





Un mois de juillet venteux



Comme en juillet 2021, les alizés ont été très soutenus sur les côtes nord-est et sud-ouest.



A Gillot-Aéroport, on dénombre 20 jours de vent fort (rafales supérieurs à 58 km/h), la moyenne 2001-2020 étant de 11,7 (record de 21 jours en juillet 2021). A Pierrefonds-Aéroport, on observe 19 jours de vent fort, la moyenne 2001-2020 étant de 12,3 (record de 21 jours en juillet 2021).



Ces alizés réguliers et soutenus accentuent la sensation de fraîcheur sur le littoral durant ce mois de juillet 2022. Sur les Hauts, les brises nocturnes expliquent également l’absence de gelée sous abri sur les postes d’altitude durant le mois.