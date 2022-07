A la Une . ​Pouvoir d’achat : Le gouvernement se dit prêt à aller jusqu'à une remise de 30 cts/L de carburant

Pour faire face à l’inflation, Bruno Le Maire s’est dit favorable à un effort supplémentaire sur l’aide exceptionnelle appliquée au carburant. Le ministre de l’Economie avance qu’ajoutée à la ristourne annoncée par Total Energies, celle-ci pourrait ramener un carburant à 1,5 euro dans certaines stations-service de France. Par NP - Publié le Dimanche 24 Juillet 2022 à 07:41





Un carburant à 1,50€/L ?



Bruno Le Maire a poursuivi en indiquant que complétée par la remise de 20 centimes à la pompe annoncée vendredi par TotalEnergies, “vous auriez dans certaines stations services en France un carburant à 1,5 euro”.



Cette remise (de 20 centimes par litre de septembre et novembre puis 10 centimes jusqu'à la fin de l'année) a été annoncée par le géant de l'énergie “dans toutes ses stations-service en France”, vendredi dernier face à la menace d'une taxe sur les "superprofits" brandie par les députés (Taxe rejetée par l’Assemblée nationale).







Indemnité carburant transport (ICT) et petites stations rurales



Bruno Le Maire a par ailleurs proposé aux députés LR le "report" de l'indemnité carburant transport (ICT), ciblée sur les gros rouleurs et les classes populaires, une proposition critiquée par la droite qui réclame une mesure "généralisée". Le ministre de l’Économie a aussi évoqué une mesure spécifique pour les "petites stations rurales".



Satisfait par les annonces du ministre, le groupe de droite a retiré ses amendements, un accord critiqué par le groupe Insoumis qui estime que le carburant à 1,50 euro ne serait opérant que "dans quelques stations-service" et de façon "temporaire".

Les lignes de force de ce projet de loi de finances rectificative sont claires : protection du pouvoir d’achat, valorisation du travail et investissement. Elles répondent aux attentes des Français. #DirectAN pic.twitter.com/00VEuTEIR0

— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) July 22, 2022



