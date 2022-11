La grande Une ​Pourquoi tout est de la faute de la guerre en Ukraine ?

À presque chaque nouvelle annonce d’une hausse de prix, la guerre en Ukraine est évoquée comme cause. De nombreux internautes s'exprimant dans l’espace commentaires de Zinfos974 se moquent de ce qui s’apparente à un bouc émissaire mondial. Mais le premier conflit armé sur le sol européen depuis des décennies n’est évidemment pas la cause de l’inflation. Les crises économiques sont en effet plutôt dues aux dérives du capitalisme et de l’ultra-mondialisation. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 19 Novembre 2022 à 12:50





Huile, moutarde, riz, alcool, énergie, etc… Les hausses des prix sont souvent attribuées à la guerre en Ukraine. Même si la situation très tendue en Europe n’a certainement pas aidé l’économie mondiale, elle n’est pas en elle-même la cause fondamentale d’une inflation record au 21ème siècle. Les Brasseries de Bourbon ont annoncé à leurs clients une augmentation des prix de leurs boissons à partir du mois de décembre. La guerre en Ukraine est citée comme l'une des causes majeures. Mais les bombes en elles-mêmes ne provoquent pas la montée des prix, mais le marché mondial est plus sensible aux moindres difficultés car les stocks globaux, notamment dans l'alimentaire, ne sont plus aussi fournis qu'avant la crise covid.

Les crises se succèdent



Le marché mondial alimentaire fait face à de nombreuses difficultés depuis maintenant quelques années. Et il faut donc remonter à la crise covid qui a mis à l’arrêt plusieurs secteurs économiques.



Lorsque la vie a repris après les couvre-feux et confinements de plusieurs mois dans de nombreux pays à travers le monde, les chaînes de production ont eu du mal à faire face à une demande très forte.



La première crise du fret a notamment été accélérée par le redémarrage de la vie sociale en Chine qui avait levé les restrictions plus tard que la plupart des pays développés. Les transporteurs ont dû revoir leurs prix, ce qui a provoqué des pénuries dans les rayons des hypermarchés de La Réunion à partir de fin 2021

Les menaces de pénurie provoquent la panique...



Mais la guerre en Ukraine a ensuite commencé à avoir des conséquences directes. L'Ukraine est l'un des producteurs majeurs de blé tout comme la Russie. Les ports du pays bombardés sont bloqués par Vladimir Poutine, les cours du marché augmentent.



D'autres produits sont touchés par les aléas du marché. L'huile, la



... la panique provoque de vraies pénuries



Et dès l'annonce d'une menace de pénurie, les consommateurs se jettent sur les produits pour constituer leurs propres stocks. C'est notamment à cause de cela que



Les magasins ont annoncé une limite d'achat pour maintenir les prix et conserver leur réserve mais les Réunionnais ont compulsivement acheté des bouteilles d'huile. La production locale, qui aurait pu absorber les difficultés du marché international, a été prise de court et n'a pas pu fournir assez d'huile lorsque les clients ont voulu faire leur propre stock.

La pénurie de blé contribue à la pénurie de riz



La guerre en Ukraine n'est qu'une des nombreuses crises mondiales qui s'enchaînent ces dernières années. Le changement climatique provoque des phénomènes météorologiques plus extrêmes. L'Inde et le Pakistan ont connu des inondations très importantes.







La situation est d'autant plus tendue que de nombreux pays qui font face à des difficultés d'approvisionnement en blé se tournent vers le riz. C'est le cas de plusieurs pays occidentaux mais aussi de la Thaïlande qui a pris des mesures pour inciter la population à abandonner les produits qui utilisent le blé importé pour consommer le riz produit dans le pays.



La guerre qui cache le covid



Les pénuries provoquées directement par la guerre en Ukraine finissent donc par gagner d'autres marchés de l'alimentaire. Les tensions sur l'approvisionnement en énergie ont aussi des conséquences sur les procédés industriels, la hausse du prix du pétrole touche aussi la production de plastique, contenant privilégié dans l'alimentaire. Edwin Botterman, directeur général des Brasseries de Bourbon, explique : "tous les coûts ont augmenté."



Après la crise covid, c'est donc un autre type de contagion qui gagne cette fois les cours du marché de l'alimentaire. Les cas d'inflation se multiplient et la vague prend de l'ampleur de mois en mois. Une hausse de 7% des prix est observée en un an à La Réunion.



Le monde s'est arrêté pendant plusieurs mois durant la pandémie. Les observateurs économiques expliquent que les chaînes de production n'avaient pas encore retrouvé leur rythme lorsque quelques mois plus tard a démarré la guerre en Ukraine. Des phénomènes météorologiques ont ensuite provoqué des difficultés supplémentaires.



Non , la hausse des prix est liée au marché mondial qui n'avait pas retrouvé sa santé après la crise covid, à la refonte du marché du fret, aux problèmes d'approvisionnement provoqués par les blocus en Ukraine, aux pertes de productions suite à des catastrophes naturelles et à la haute volatilité des marchés à cause des spéculateurs qui peuvent faire exploser les cours de produits même alimentaires...



