​Pourquoi je voterai pour Gilles Leperlier ?

Originaire de Saint Leu et candidate suppléante lors du scrutin des législatives de 2012, je connais bien la 7è circonscription. Une circonscription très étendue, traversant pas moins de 6 communes (un quart des communes des l'île), regroupant aussi bien les hauts que les bas avec les préoccupations des uns et autres aussi éloignées qu'octobre l'est d'avril. Comment parler au nom de tous dans ces conditions ? Cela semble impossible.



Et pourtant, parmi tous les candidats qui se présentent aux scrutin des 23 et 30 septembre prochain, un candidat sort du lot. En effet, Gilles Leperlier, est issu de cette circonscription. Ses études maintenant terminées il se réinstalle désormais durablement à l'Etang Salé.



Enfant des “hauts” il connait bien les difficultés des jeunes qui vivent dans des territoires enclavés ou retirés. Le manque d'infrastructure, le manque de moyen de transport, ou de distractions. Pour lui cela a été une réalité et pas seulement des mots.



Il connait aussi les soucis liés à la vie en ville, notamment la pollution de l'air ou sonore. Son engagement au sein du PCR l'a énormément sensibilisé aux enjeux du changement climatique et donc à l'urgence d'agir en protecteur de notre Terre.



Et enfin, jeune père de famille il est aussi sensibilisé à l'éducation et aux problèmes liés à la condition féminine. Il a derrière lui de nombreux combats gagnés comme celui du COSPAR où avec les syndicalistes il a réussi à arracher au gouvernement une prime pour de 150 euros pour les travailleurs. Nous pouvons gager qu'avec un mandat il pourra aller encore loin dans la lutte et les revendications pour les Réunionnais.



Je ne doute pas un seul instant de son dévouement pour la population de la 7è circonscription et pour l'ensemble des Réunionnais. Il saura mettre son dynamisme et son efficacité à notre service.



Aussi j'appelle toutes les personnes qui nous ont fait confiance en 2012 à reporter toute cette confiance sur Gilles Leperlier. J'invite toutes les personnes qui hésitent encore dans le choix d'un candidat, à se renseigner sur l'ensemble de ce qui a déjà été réalisé par Gilles et à se rendre compte qu'il n'y a finalement qu'une alternative crédible pour l'avenir dans cette circonscription, avec le bulletin de Gilles Leperlier et Jessie Caro.