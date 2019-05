Courrier des lecteurs ​Pour une médiation de la Norvège en faveur des gilets jaunes





Et si nous nous prenions à rêver ? Si on imaginait que la Norvège se proposait également comme un médiateur dans le conflit entre le gouvernement de Macron et les gilets jaunes, en France ? Evidemment, quelle claque se serait pour Emmanuel Macron et pour la France, persuadés d'être un exemple, un paragon, un modèle de vertu démocratique dans le Monde et en Europe ! Evidemment, me rétorqueront certains, la situation française et la situation vénézuélienne n'ont absolument rien à voir !!! Mais est-ce si sûr ? Mauro est considéré comme illégitimement élu, mais Emmanuel Macron est-il plus légitime ? Le fait d'avoir manipuler l'opinion publique en mentant sur sa personne, sur lui, sur ce qu'il est, sur qui sont ses amis, ses soutiens, notamment parmi les milliardaires qui détiennent l'ensemble de la presse écrite, tout ceci n'est-il pas aussi grave que de truquer des élections ou de gaver des urnes ? Les élections françaises ne sont guère plus démocratiques que celles au Venezuela ou aux Etats-Unis ; seules les méthodes pour manipuler les résultats diffèrent !



Les gilets jaunes devraient appeler la Norvège à l'aide pour qu'elle serve de médiation entre les gilets jaunes et le gouvernement macroniste. Après tout, le mouvement des gilets jaunes dure depuis six mois et la seule réponse que les gilets jaunes ont reçu de ce gouvernement, c'est de la répression policière, des tirs et des blessures, de la répression judiciaire avec de nombreuses condamnations pour quelques mots lancés dans la foule (l'affaire de la guillotine, l'affaire des suicidez-vous, l'affaire des insultes à l'encontre d'un pseudo philosophe) ou quelques coups de poing rendus à des gendarmes habitués à en donner sans rencontrer de résistance ..., et de la répresssion politique, réglementaire (les nombreux arrêtés d'interdiction de manifestations) ou législative (la loi anti-casseurs).



Les gilets jaunes sont-ils les principaux opposants au gouvernement d'Emmanuel Macron ? Ce sont d'abord eux qui affrontent samedi après samedi les forces de l'ordre et manifestent inlassablement contre la politique menée par Emmanuel Macron et son gouvernement. L'opposition à Emmanuel Macron n'est évidemment pas les partis politiques comme LR ou le Parti Socialiste. Il a été le ministre de l'économie des socialistes il y a trois ans. Et une bonne partie des députés de la majorité macroniste et des membres du gouvernement ne sont pas seulement des transfuges de LR (ou du Parti socialiste) ... ils en font encore partie. Le PS, LR et La République en Marche ne sont qu'une seule et même famille politique, issue des mêmes écoles, appliquant les mêmes politiques, passant d'un Parti à l'autre au gré des alternances politiques et gouvernementales. Ce qui n'était qu'une exception auparavant est devenu une évidence avec la victoire d'Emmanuel Macron.



L'opposition à Emmanuel Macron provient-elle du Monde du syndicalisme, comme les journaux voudraient essayer de nous le vendre. Laurent Berger serait-il le principal opposant à Emmanuel Macron comme on veut nous le vendre ? Berger et La CFDT ? Cette même CFDT qui n'a pas combattu les projets de lois socialistes qui ont détruit le code du travail qui protégeait les salariés des entreprises ? Comme la loi Travail, mais qu'il faudrait appeler du nom du ministre du travail qui la défendit à l'Assemblée Nationale ? Ou du nom du ministre de l'Economie et des Finances qui voulait même aller encore plus loin dans la destruction du code du Travail ... j'ai nommé Emmanuel Macron ... Cette même CFDT encore qui était prête à signer à un accord voulu par le gouvernement et par le patronat pour réformer drastiquement les instances représentatives du personnel (devenu l'instance unique représentative du personnel) et faire disparaître délégués du personnel, membres des CHSCT et comités d'entreprise, tout ceci pour obtenir d'hypothétiques avancées en faveur des petites entreprises ... Non, Laurent Berger et la CFDT ne sont pas des opposants à Macron. Ils défendent les mêmes idées. Et ils ne sont d'ailleurs pas plus légitimement élus les uns que les autres ! Les uns se sont fait élire grâce aux journaux de leurs sponsors. Les autres se font élire en contrôlant les votes de quelques syndicats ou fédérations à la tête desquels ils ont mis des obligés, des moutons (de Panurge) ou des bénis-oui-oui.



Reste qui ? Le Rassemblement National ? Les écologistes ... certes ... mais ceux qui affrontent le gouvernement de Macron sur le terrain depuis plus de six mois, ce sont les gilets jaunes.



Si la Norvège acceptait la demande de médiation de l'opposition française au gouvernement Macron, il resterait aux gilets jaunes à se mettre d'accord sur des revendications communes et sur la désignation de négociateurs qui pourraient les représenter face au gouvernement de Macron à Oslo. Les revendications communes seraient assez faciles à déterminer :



1- L'arrêt des violences contre les manifestations des gilets jaunes, et notamment l'arrêt des tirs de grenades de désencerclement et l'arrêt de l'usage de lanceurs de balles de défense !



2- La libération et l'annulation des condamnations prononcées contre les prisonniers politiques membres des gilets jaunes. Les gilets jaunes seraient plus aptes que moi à faire la liste de tous les gilets jaunes condamnés par la justice française pour des actes abracadabrantesque. Je ne connais que les plus médiatisés, comme le boxeur de gendarmes ... Ce sont des prisonniers politiques au sens où ils sont condamnés pour avoir participé ou avoir voulu participer à des manifestations des gilets jaunes.



3- Le partage des postes dans les ministères pour pouvoir mener la politique économique souhaitée par les gilets jaunes. Des représentants des gilets jaunes devraient donc pouvoir être nommé au ministère de l'économie, au ministère du travail, des représentants du Parti Europe Écologie Les Verts devraient pouvoir se voir confier le ministre de l'écologie et du développement durable ... et des représentants du Rassemblement National devraient aussi pouvoir se voir confier un ministère (ses deux partis en tant que seuls partis politiques d'opposition au gouvernement Macron).



En disposant du ministère de l'Economie et des Finances et du ministère du Travail, il serait alors temps pour les gilets jaunes français de se mettre d'accord sur les réformes à conduire en matière fiscale et économique, et en matière de travail.



Une proposition de médiation de la Norvège à destination du parangon de vertu démocratique qu'est notre président Emmanuel Macron serait une fantastique leçon d'humilité qui pourrait lui être donnée, lui qui récuse le droit aux instances internationales d'intervenir dans l'usage excessif des armes létales face à son propre peuple (mais les élites font-elles partie du peuple ?) et face aux gilets jaunes !



Chiche ? Et peut-être que comme pour le Venezuela, Washington mettra également la pression pour que les discussion à Oslo portent uniquement sur le départ d'Emmanuel Macron de la présidence de la République ! Apres tout, il s'agit bien de leur position en ce qui concerne le Venezuela ! Pourquoi pas pour la France alors s'il ne s'agit que de considérations démocratiques ?



