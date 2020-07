​Pour que les rêves restent accessibles

En cette période d’effervescence administrative chez les futurs étudiants, je m’interroge sur la réelle égalité des chances de notre système éducatif.



Tout le monde sait qu’aujourd’hui encore, le parcours post-bac est conditionné au compte en banque des parents.



J’ai une pensée pour cet élève de 15 ans qui a été admis au prestigieux lycée Louis le Grand à Paris .



Le parcours du combattant pour trouver un logement en étant mineur a commencé. Les pensions de familles à 13 000 euros pour 10 mois sont inenvisageables pour des parents de condition moyenne, et qui doivent par ailleurs faire face financièrement à l’intégration d’un autre enfant à l’école militaire de Saint Cyr.



Ces deux jeunes promis à un bel avenir professionnel s’inscrivent dans une dynamique de réussite et font honneur à notre école publique .



Mais quel est le processus quand on ne gravite pas dans l’ environnement



socio-culturel des filières d’élite, et lorsque les réseaux sont absents ?



Notre société se doit d’aider des jeunes en difficulté voire en échec scolaire mais elle doit aussi être solidaire des familles dont les enfants ont assimilé les codes de notre système éducatif et qui sont porteurs de formidables espérances.



Dans un contexte économique aussi tourmenté, il est indispensable que nos jeunes puissent s’accrocher à leurs rêves, il est de la responsabilité des adultes et notamment des décideurs économiques de répondre à ces attentes.