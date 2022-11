A la Une .. "​Pour le suivi à La Réunion d’une grève nationale des médecins libéraux les 1er et 2 décembre 2022"

Le Syndicat des Médecins Libéraux de La Réunion adresse un communiqué de presse : Par LG - Publié le Vendredi 18 Novembre 2022 à 16:34

Le Syndicat des Médecins Libéraux de La Réunion exprime sa solidarité entière avec le mouvement des « médecins de demain » et les internes en médecine. Le SML peut se réjouir en effet dans leurs revendications de voir une reprise de ses propres revendications.



Dans ces conditions, le SML RÉUNION demande aux médecins réunionnais de suivre le mot d’ordre de « Médecins pour demain », bien et seulement de grève nationale les 1er et 2 décembre 2022.



Le SML RÉUNION dénonce et ne répondra pas par contre au mot d’ordre local de grève le 28 novembre de la CSMF Réunion, en fait sous contrôle et à l’initiative de l’URPS médecins Réunion (URML OI), qui pour des faveurs de l’ARS a dépensé depuis 3 ans sa dotation de 400 000 € par an pour soutenir les Communautés Territoriales Professionnelles de Santé (CPTS). Plus grave, n’a rien fait pour imposer une participation des médecins libéraux à une expérimentation à la Réunion du Dossier Médical Partagé (DMP), et ainsi permis un DMP finalisé, sous contrôle exclusif des ARS et CHU, et prêt pour être imposé aux médecins libéraux sur tout le territoire national. Et pour voir enfin la CSMF Réunion se renier et dénoncer les CPTS et refuser un DMP obligatoire afin de satisfaire aux exigences de « médecins pour demain ».



Le SML Réunion ne peut que constater et dénoncer la dangerosité criante au niveau de L’URML OI d’actions syndicales soit-disant spécifiques strictement locales desservant la médecine libérale. Le SML Réunion demande la dissolution de l’URML OI.



Dr GOJON

Président SML Réunion