​Pour la route de Salazie, merci

Par ces quelques mots, je tiens à remercier les "décideurs" qui "sécurisent" la route de Salazie.



J'emprunte, comme tant d'autres, quotidiennement cette route et, comme tant d'autres, suis bien souvent stoppée pour des travaux. Je suis donc à l'arrêt sous la montagne, quelle sécurisation !!!



Vous faites des purges, de préférence le mercredi et sans prévenir ; les enfants qui vont à l'école dans les bas, sont donc coincés, au retour, dans les bus 1h, 2h voire plus, quelle sécurisation !!!



L'année dernière, vous avez même osez le faire le jour de l'oral du bac, quel respect pour les Salaziens !!!



Des rochers tombent sur les gabions ( comme récemment lors du passage de Batsirai ) faisant "voler" d'autres rochers, quelle sécurisation !!!

Ces mêmes gabions qui nous réduisent la visibilité, quelle sécurisation !!!





Vous mettez temporairement des plots en bétons à l'endroit de certains éboulis, un temporaire qui dure souvent longtemps, et qui rétrécit la chaussée, quelle sécurisation !!!



Vous avez fait refaire les murets sur le bord de la route, chose appréciable. Mais par ce fait, la route est rétrécie en plusieurs endroits, les véhicules se croisant difficilement, quelle sécurisation !!!



Certains arrêts de bus sont dans les virages, quelle sécurisation !!!



Des panneaux de signalisation qui n'ont pas lieu d'être, quelle sécurisation !!!



Par ces quelles lignes, j'espère, mais j'en doute, que l'avis et la vie des gens qui empruntent cette route seront pris en considération.



Mme Laravine, une Salazienne dépitée par le peu de respect des "décideurs" envers la population.