La grande Une ​Polémiques sur la cuisine kréol : le grand défrichage

Cari poulet, rougail saucisses et autres rois de la cuisine kréol sont régulièrement malmenés, à l'occasion de revisites culinaires… Notre expert, André Béton, cardiologue diplômé par la tradition, met les points sur les i, ou plutôt le feu sous la marmite… Par N.P - Publié le Dimanche 20 Mars 2022 à 17:04





Rougail jambon, rougail pâté de foie, même combat



Le 11 janvier 2017, alors qu’une famille profite tranquillement d’un pique-nique à Saint-Benoît, près du bassin bleu, de nombreux Réunionnais découvrent le rougail jambon, repas du jour de cette famille en vacances. Il ne faudra alors que très peu de temps après la diffusion du contenu de la marmite pour que les internautes réagissent, s’insurgeant de cette recette de rougail, peu courante.

Pourtant, pour André Béton, il n'y a pas de quoi être outré. “Autrefois, ma mère faisait un rougail pâté de foie. Si le rougail jambon nourrit les gens . On peut faire des cari de tout", affirme t-il.



Rougail saucisses, avec ou sans grains ?



Parmi les plats les plus revisités, on retrouve en haut du classement : le rougail saucisses. En novembre 2019,



Offensé par ce plat, un Réunionnais diffuse une vidéo dans laquelle il critique violemment la recette du restaurateur. Là encore, l’homme est suivi par d’autres Réunionnais qui n’y voient là “rien de créole”.

Pour le caritologue, la polémique aurait pu être évité “Ils n’auraient pas dû appeler ça un rougail saucisses avec lo grains. Il n’y a pas de grains dans un rougail saucisses”.



Rougail saucisses crevettes : Une revisite de chef qui ne passe pas



Le chef cuisinier et pâtissier Cyril Lignac se laisse tenter par sa version du rougail saucisses. Nous sommes en septembre 2020, lors que dans l’émission "Tous en cuisine" diffusée sur M6,

La recette provoque la foudre chez de nombreux Réunionnais. Ici, la méconnaissance est pointée du doigt.

“Ils veulent s’approprier un truc dont ils n’ont aucune idée de la valeur sentimentale et émotionnelle. (...) Il ne connaissent pas La Réunion et c’est dommage pour eux”, conclut André Béton.



Du chocolat dans le cari poulet



Twenty Cent 974, youtubeur réussit à créer le buzz autour de son plat : un cari poulet au Nutella. Du cari poulet, du chocolat, le tout mélangé, il n’en faut pas plus pour déclencher une nouvelle polémique. Une recette “assez terrible”, selon le caritologue. “Ça heurte un peu mon esprit”, confie t-il.



Cari bichiques : avec ou sans coton mili ?



Plus récemment, la recette du cari bichiques de Jean-Claude Coindin est loin d’avoir fait l’unanimité. Le passionné de cuisine aux multiples casquettes a essuyé des critiques considérables pour y avoir rajouté du coton mili. Le coton mili, on aime ou on déteste, et André Béton fait partie de ceux qui aiment. “Si un jour j’ai des bichiques frais, je vais essayer avec le coton mili", promet-il.



Un hors la loi infiltre la recette du rougail saucisses



La dernière polémique en date concerne une nouvelle fois le rougail saucisses. Cette fois-ci, le plat intègre de la crème fraîche !

"C’est trop éloigné de ce que l’on fait. Celui qui a fait le rougail saucisses à la crème, il a bien compris qu’il était hors la loi”, nous dit André Béton, qui reconnaît que des personnes ont tout de même dû se régaler avec le plat. Une fois encore, n’est pas rougail saucisses qui veut.



Quelle revisite vous a le plus marqué ? Et pou zot, #SaMemKreol Le 11 janvier 2017, alors qu’une famille profite tranquillement d’un pique-nique à Saint-Benoît, près du bassin bleu, de nombreux Réunionnais découvrent le rougail jambon, repas du jour de cette famille en vacances. Il ne faudra alors que très peu de temps après la diffusion du contenu de la marmite pour que les internautes réagissent, s’insurgeant de cette recette de rougail, peu courante.Pourtant, pour André Béton, il n'y a pas de quoi être outré. “Autrefois, ma mère faisait un rougail pâté de foie. Si le rougail jambon nourrit les gens . On peut faire des cari de tout", affirme t-il.Parmi les plats les plus revisités, on retrouve en haut du classement : le rougail saucisses. En novembre 2019, un food truck installé dans le Var doit faire face à une violente polémique . L’établissement propose des spécialités culinaires réunionnaises, parmi lesquelles un rougail saucisses à base de saucisses et de grains...Offensé par ce plat, un Réunionnais diffuse une vidéo dans laquelle il critique violemment la recette du restaurateur. Là encore, l’homme est suivi par d’autres Réunionnais qui n’y voient là “rien de créole”.Pour le caritologue, la polémique aurait pu être évité “Ils n’auraient pas dû appeler ça un rougail saucisses avec lo grains. Il n’y a pas de grains dans un rougail saucisses”.Le chef cuisinier et pâtissier Cyril Lignac se laisse tenter par sa version du rougail saucisses. Nous sommes en septembre 2020, lors que dans l’émission "Tous en cuisine" diffusée sur M6, le chef propose un rougail saucisses de crevettes des plus controversés La recette provoque la foudre chez de nombreux Réunionnais. Ici, la méconnaissance est pointée du doigt.“Ils veulent s’approprier un truc dont ils n’ont aucune idée de la valeur sentimentale et émotionnelle. (...) Il ne connaissent pas La Réunion et c’est dommage pour eux”, conclut André Béton.Twenty Cent 974, youtubeur réussit à créer le buzz autour de son plat : un cari poulet au Nutella. Du cari poulet, du chocolat, le tout mélangé, il n’en faut pas plus pour déclencher une nouvelle polémique. Une recette “assez terrible”, selon le caritologue. “Ça heurte un peu mon esprit”, confie t-il.Plus récemment, la recette du cari bichiques de Jean-Claude Coindin est loin d’avoir fait l’unanimité. Le passionné de cuisine aux multiples casquettes a essuyé des critiques considérables pour y avoir rajouté du coton mili. Le coton mili, on aime ou on déteste, et André Béton fait partie de ceux qui aiment. “Si un jour j’ai des bichiques frais, je vais essayer avec le coton mili", promet-il.La dernière polémique en date concerne une nouvelle fois le rougail saucisses. Cette fois-ci, le plat intègre de la crème fraîche !"C’est trop éloigné de ce que l’on fait. Celui qui a fait le rougail saucisses à la crème, il a bien compris qu’il était hors la loi”, nous dit André Béton, qui reconnaît que des personnes ont tout de même dû se régaler avec le plat. Une fois encore, n’est pas rougail saucisses qui veut.Quelle revisite vous a le plus marqué ? Et pou zot, #SaMemKreol