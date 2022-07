La grande Une ​Plusieurs morts dans un accident de la route à St-Louis

Un violent accident s’est produit très tôt ce lundi matin à hauteur du stade Kerveguen, sur la RN5 dans le sens Cilaos/Saint-Louis. Plusieurs victimes n'ont pas survécu. Selon les premiers éléments 4 décès seraient à déplorer. Une circulation alternée est mise en place. Plus d'informations à venir. Par NP - Publié le Lundi 18 Juillet 2022 à 05:50

Un véhicule a fait une sortie de route sur la RN5 dans le secteur de Bois de Nèfles Coco entre La Rivière et Saint-Louis, dans la nuit de dimanche à lundi. Le véhicule qui s’est encastré dans un mur est complètement détruit, témoignant de la violence de l’impact.

À son bord, quatre jeunes, dont trois jeunes hommes et une femme, âgés d'entre 17 et 26 ans n’ont pas survécu au choc, malgré l’important dispositif de secours a été déployé sur place.



Les circonstances du drame restent à éclaircir.