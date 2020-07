Météo ​Pluie et vent prévus ce soir dans le Sud

Le temps risque de se gâter dans le sud ce mercredi soir. Météo France prévoit en effet l'arrivée d'une bande pluvieuse et du vent. Par Amandine Dolphin - Publié le Mercredi 1 Juillet 2020 à 15:19 | Lu 492 fois

"Après l'arrivée ce matin d'une houle polaire, c'est le front associé qui arrive en fin de journée. La première bande pluvieuse apparait déjà sur le scope des radars, et devrait atteindre le Sud de l'ile en soirée et en première partie de nuit. Les vents de Sud à Sud-Est se renforcent également sur les cotes exposées dés la fin d'après-midi."



