A la Une .. ​Piétons et cyclistes peuvent désormais emprunter le Cap La Houssaye en sécurité

Après deux semaines de fermeture totale, la RN1A du Cap La Houssaye est rouverte à la circulation uniquement dans le sens sud-nord pour les automobilistes mais c’est surtout les piétons et les cyclistes qui profiteront de cette nouvelle configuration. Par LG - Publié le Vendredi 22 Juillet 2022 à 16:32

Depuis 16h ce vendredi 22 juillet, le Cap Lahoussaye a basculé en mode « bicycle friendly ».



Les agents de la direction régionale des routes ont aménagé l'historique double-sens du Cap La Houssaye en une voie unique dédiée aux voitures (les poids lourds de plus de 3,5 tonnes sont interdits, sauf les bus) dans le sens Boucan vers Saint-Paul et une voie profitable aux modes de déplacement doux sur la voie côté mer.



Une nouveauté qu’apprécieront forcément les amateurs de la petite reine et du footing puisque les usagers (piétons, cycles et cyclomoteurs) sont interdits de circuler sur la quatre-voies de la RN1 Route des Tamarins.



Un aménagement sécurisé a été mis en place sur la route côtière pour permettre leur passage en toute sécurité sur la RN1A.



Dans 18 mois, ces usagers découvriront la réalisation définitive de bandes cyclables sécurisées.