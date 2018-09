​Pierrick Robert conserve l’espoir de combler son retard

Et si le retard de Pierrick Robert sur Jean-Luc Poudroux venait à être comblé dimanche. Son staff de campagne y croit. Lui n’a eu de cesse de répéter que Jean-Hugues Ratenon était dans la même délicate position l’an dernier face à Daniel Gonthier. On connaît la suite dans la 5ème circonscription.



Deux facteurs peuvent jouer en sa faveur ce 30 septembre 2018. A commencer par les soutiens obtenus lors de cet entre-deux tours. Et parmi eux, le soutien de la Fédération socialiste qui ne présentait pas de candidat lors de cette législative partielle sur la 7ème circonscription.



L’échange de bons procédés entre le LPA et le PS pourrait mobiliser les électeurs socialistes qui ne se sentaient pas forcément impliqués lors du 1er tour.



Crédité de 4030 voix dimanche dernier, en deuxième position derrière Jean-Luc Poudroux, Pierrick Robert doit rattraper 2372 voix, au moins, sans compter une mobilisation supplémentaire qui profitera peu ou proue à chacun des deux candidats lors du second tour. Quels que soient les camps, une frange non négligeable des citoyens attend en effet le second tour pour se manifester, une fois l'écrémage effectué.



Entre sursaut citoyen et mobilisation supplémentaire des sympathisants socialistes, Pierrick Robert peut donc espérer un retournement de situation malgré le soutien de poids (1677 voix) de Jean-François Nativel en faveur du candidat divers droite. Restera à déterminer où iront les 3582 voix obtenues par le troisième homme du 1er tour. Aurélien Centon a répété au cours de cette semaine qu’il laissait ses électeurs libres de leur choix. Seront-ils tentés par l’un ou l’autre des finalistes ou resteront-ils à la maison…



L’ex-vice-président de la Fédération nationale des transporteurs routiers, un syndicat dont il est toujours adhérent comme nous le confirmait lundi dernier la FNTR, a 37 ans. Chef d’entreprise dans le transport de BTP, il est également 4ème vice-président de la CCIR.