​Petit florilège de la semaine écoulée ...

La semaine des Saints et Saintes de ce monde .



Pour ceux qui lisent Zinfo 974 et son courrier des lecteurs :

Tout a commencé par un billet de lecteur, un auteur bien connu dans le monde de la psychiatrie à la Réunion, auteur discret à ses heures plus actif dans son milieu professionnel...

Il a tenté l'importation à la Réunion de la fête de St Nicolas qui a bercé son enfance hollandaise ...une fête bien connue dans les pays anglo-saxons et dans les pays du nord.

Presque totalement inconnu à la Réunion, bien moins que Grand-mère kale!

Mal lui en a pris .

Il s'est fait rabroué par des détracteurs chauvins qui ne voulaient pas en entendre parler..

Pour ironiser un peu sur St Nicolas , certains sont aller à parler de St Bismuth ..en substitution...quel lien voyez-vous? En référence à quoi et à qui ? Un vrai rébus sauf si vous êtes un branché des écoutes téléphoniques ou des fadettes !

..il sont durs les lecteurs de Zinfo.



Après ce fut le tour de Ste Geneviève patronne des Gendarmes de la République ...

Ça a fait grincer des dents un comique laïcard à outrance qui mélange religions et traditions...c'est un récidiviste en la matière pour promulguer la Sainte Laïcité qui nous prive de manifester nos idéaux religieux comme bon nous semble .

Les gendarmes s'en foutent, ils ont rincé leur museau, soufflé dans le clairon et levé le coude bien comme il faut au mess de la caserne à la Redoute ...à l'année prochaine !

Toujours irrité,mais pas du tout décontenancé,notre quidam s'est aussi pris à Ste Barbe ...des barbus des banlieues ou des pompiers ...aller chercher.

Inlassable il a glossé sur la laïcité victime selon lui d'entorses dangereuses pour la République puisque l'Etat subventionne les écoles confessionnelles conventionnées ainsi que les madrases (écoles coraniques ).

Il a pété les plombs à partir d'un billet de lecteur intitulé :"Quel sens donner encore à la laïcite aujourd'hui?"

Aussitôt le coup est parti.

Je me suis régalé en réponses à ses attaques à la laïcité par les religions ...

Une laïcité qui s'impose comme une dictature que je trouve , privant aux autres de vivre leurs idéaux religieux.

Une laïcité de plus en plus infantillisante ...mais c'est une méthode gouvernementale*, avec une brigade des mœurs laïques.

Il fallait oser. C'est fait.



*Mais c'est à la mode au point de devenir une méthode de gouvernement adoptée par ce gouvernement en particulier...

La méthode des faibles.

La méthode pour les nuls .

Êtes-vous des nuls?

Chacun choisira son camp.