A la Une . ​Pédopornographie à La Réunion : Un jeune père de famille partageait des photos de sa propre fille

Un jeune père de famille a été mis en examen ce jeudi soir pour détention d'images pédopornographiques. Contrairement aux autres profils interpellés lors d'un coup de filet l'an dernier, ce prédateur est allé plus loin en partageant des photos de sa propre fille. Il a été placé en détention dans l’attente de son procès. Par Gaëtan Dumuids - Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 16 Février 2022 à 22:39

C’est un profil inquiétant sur lequel des enquêteurs spécialisés dans la cybercriminalité de l’Office central de la répression de la violence faite aux personnes ont mis la main ces derniers mois. Leur prise était localisée sur l’île de La Réunion, à Trois Bassins.



Gros consommateur d’images mettant en scène des enfants dans des vidéos ou sur des photographies à caractère pornographique, il a été pisté par les services de l’OCRVP située à Paris. Cette structure est une composante de la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière de la direction centrale de la police judiciaire.



Le Réunionnais, qui est géomètre de profession, a été interpellé ce lundi 14 février. Trois enquêteurs de l’OCRVP ont fait le déplacement jusqu’à l’île de La Réunion, apportant leur expertise et leur concours aux services locaux lors de la perquisition du domicile de ce père de famille sur lequel ne semblait planer aucun soupçon. Sa femme a marqué son grand étonnement à la révélation des faits.



Il partage les photos de sa fille à quelqu’un qui se présente comme pédophile



De façon tout aussi abjecte que le téléchargement de milliers d'images de mineurs exposés dans des situations dégradantes, le prédateur avait partagé des photos de sa propre fille nue à quelqu’un qui s’était présenté comme un pédophile. Une fille âgée de moins de dix ans. Encore un peu plus loin dans l’innommable, il aurait pratiqué des gestes déplacés sur cette dernière.



Les enquêteurs ont retrouvé pas moins de 30000 fichiers à caractère pédopornographique en sa possession. Le prévenu les consultait sur différents supports comme son ordinateur personnel, son ordinateur professionnel et même sur son smartphone. Certaines de ces images téléchargées étaient à caractère zoophile, mettant là aussi en scène des enfants.



"Des actes dégoûtants et écoeurants"



Ce mercredi soir, il était déféré au tribunal de Saint-Pierre où son armure s’est fissurée. Il a avoué son attirance pour les jeunes de l'âge de sa fille. Le prévenu a également affirmé avoir pris conscience du désastre qu'il a causé autour de lui. "Aujourd'hui il est anéanti, mais toujours moins que son entourage", relève son avocat. Le père de famille, trentenaire, a menacé de se suicider pendant l’interrogatoire mené par les enquêteurs. Il a subi un examen psychologique depuis son interpellation lundi qui a révélé "une dangerosité modeste". "Il faudra un suivi psychologique", a proposé fort logiquement son avocat.



Son conseil, qui a débuté la défense de son client en admettant que c’était une "difficile tâche de défendre des actes dégoûtants et écoeurants", a tenté d’immiscer le doute sur les quelques points qui peuvent encore rendre un peu de dignité à ce père de famille. C’est donc sur le défaut de preuves concernant l’acte buccogénital qu’il aurait fait subir à sa fille que son avocat a tenté de le défendre. Sur ce volet, seul le témoignage de la fille pèse dans la balance.



La procureure, qui avait demandé le maintien en détention, a été suivie par le juge des libertés.