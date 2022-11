A la Une . ​Pêche en eau douce: les contrôles anti-braconnage se poursuivent

Par RL - Publié le Vendredi 18 Novembre 2022 à 13:18

Les cours d’eau douce font l’objet d’une grande attention de la part des autorités. La pression humaine est telle sur ces espaces naturels et sur les populations de poissons qui y vivent que des arrêtés sont venus, ces derniers mois, réglementer certaines pratiques.





C’est le cas de la pêche aux bichiques pour laquelle une interdiction de la pratique a été décidée pendant 6 mois de l’année. Ainsi, la pêche n’est autorisée que de septembre à février.L’interdiction de la pêche de nuit pour les non-professionnels, la limitation des zones de pêche, la limitation des captures pour les pêcheurs de loisir (soit 3 kg/jour/pêcheur) alors que les pêcheurs professionnels n'ont pas de limitation sont les autres mesures qui sont venues encadrer la pratique depuis cette année 2022.Ce vendredi dans l’Est, un contrôle a été mené afin de rappeler que les autorités ne rigolent plus. 3 agents de la Brigade nature océan indien, 3 policiers du commissariat de Saint-André, 2 gendarmes de Bras Panon et 2 militaires de la gendarmerie maritime ont arpenté l’embouchure de la Rivière du Mât qui sépare les villes de Saint-André et de Bras Panon.Il s'agissait du second contrôle anti-braconnage de pêche aux bichiques depuis le début de ce mois de novembre.