​Pêche bichiques : Nout tradition !

La « pêche bichiques » fait partie de notre patrimoine. Pour la préserver, il faut préserver la ressource. Sur ce point, nous sommes tous d’accord. Mais les futures réglementations ne pourront pas être établies uniquement par des administratifs, sans les premiers concernés : nos pêcheurs traditionnels.



Présents ce mercredi 10 février à une première réunion entre les services de l’Etat et les pêcheurs, les élus bénédictins ont plaidé pour le respect de nos traditions et de celles et ceux qui les font vivre.



Mobilisons-nous : c’est avec des ambitions environnementales mais aussi dans le respect de nos pêcheurs que nous parviendrons à défendre ensemble cette activité patrimoniale, chère au cœur des Réunionnais.



Patrice SELLY, maire de SAINT-BENOIT