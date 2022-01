​Pass Transport : Les chauffeurs VTC veulent intégrer le dispositif

Les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier du Pass Transport. L’aide départementale permet de faciliter leurs déplacements dans leur vie quotidienne en favorisant leur autonomie (courses, docteurs, loisirs…).



L’aide d’un montant de 300 € par an sous la forme de chèques, d’une valeur unitaire de 3 € peut être utilisée auprès de taxiteurs agréés de l’île.



Les chauffeurs VTC (Voiture de transport avec chauffeur) réclament aujourd’hui pouvoir faire partie du dispositif.

Pour faire entendre leur voix, une vingtaine de chauffeurs venus des quatre coins de l’île se réunissent ce lundi dans les jardins de la préfecture.



"Ce n'est pas une opération escargot, on se rend juste à la préfecture, depuis l'Est, le Sud et l'Ouest", précise Chandra Padavatan, secrétaire Général de la FFEVTC RÉUNION.

Ils se rendront ensuite ensemble au Conseil général pour effectuer une demande de conventionnement des chauffeurs vtc au dispositif Pass Transport.