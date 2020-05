​Pas de réouverture des écoles et des crèches municipales à Sainte-Suzanne

A la Une . ​Pas de réouverture des écoles et des crèches municipales à Sainte-Suzanne La ville de Sainte-Suzanne rejoint le cortège des communes qui ont décidé de ne pas proposer de retour à l'école maternelle et primaire le 18 mai. Le maire s'en explique au travers d'un communiqué : Par LG - Publié le Jeudi 7 Mai 2020 à 19:45 | Lu 458 fois

"Les réunions régulières, avec les services de l’État et du Rectorat, en présence de l’ensemble des maires n’ont pas permis de lever les inquiétudes concernant la réouverture prochaine des écoles et des crèches municipales.



En effet, les conditions imposées par le protocole sanitaire, pour garantir la sécurité de tous les élèves et du personnel, est difficilement applicable. De plus, alors que l’ensemble des maires souhaitait l’élaboration d’un protocole réunionnais, dans la concertation et la prise en compte de nos possibilités, l’État a décidé unilatéralement d’un protocole irréalisable.



Un premier sondage, réalisé par les services du rectorat auprès des parents d’élèves, nous indique qu’à peine 20% des parents souhaitent envoyer leurs enfants à l’école. Cet indicateur, à lui seul, ne garantit pas l’effectif réel que nous pourrons avoir le jour de la reprise des cours le 18 mai et dont nous pourrons assurer la sécurité.



Afin d’avoir la concertation la plus large possible, le maire de Sainte-Suzanne a fait le choix de consulter l’ensemble des acteurs concernés. Les organisations syndicales de la mairie, réunies mercredi matin, ont émis, à l’unanimité, un avis défavorable à l’ouverture des écoles et des crèches municipales. Plusieurs représentants de parents d’élèves ont également demandé la non-ouverture des écoles.



Enfin, un conseil municipal, en audioconférence et dans le respect des règles en vigueur, s’est tenu ce jeudi après-midi. Les élus de la majorité et de l’opposition se sont également positionnés contre la réouverture des écoles et des crèches municipales.



Afin de garantir la sécurité des enfants et du personnel et pour donner suite aux avis recueillis par cette large concertation, le maire de Sainte-Suzanne, Maurice Gironcel a pris la décision de ne pas ouvrir les écoles et les crèches municipales de Sainte- Suzanne, le 18 mai.



Cependant, comme c’est le cas depuis mars, l’accueil des enfants du personnel soignant et prioritaire continuera.



Soucieux de la nécessité de poursuivre l’accompagnement pédagogique des élèves, la mairie de Sainte-Suzanne va mettre en place une série de mesures à destination des familles de Sainte-Suzanne, en lien avec les services du rectorat : 200 tablettes seront mises à disposition des familles, un dispositif d’impression et de livraison des devoirs, pour les familles, en difficulté, des spots WIFI gratuits seront déployés, dans différents quartiers et, enfin, des ressources gratuites seront disponibles, sur le site internet de la ville.



D’autres mesures viendront compléter ces dispositifs exceptionnels jusqu’à la prochaine rentrée du mois d’août. Les services de la mairie continuent à travailler afin de trouver, avec l’ensemble des acteurs, des solutions pour garantir, dans les meilleures conditions, la prochaine rentrée scolaire.



Cependant, dans le cas où un protocole sanitaire réunionnais serait défini avec les services de l’État, la mairie de Sainte-Suzanne resterait ouverte à la discussion."