Courrier des lecteurs ​Partager le temps de travail (II) : le pragmatisme économique





Le progrès technique a permis de travailler moins en produisant plus. Le chômage est moins dû à la mondialisation qu’aux gains de productivité. En 40 ans, l’économie française a doublé sa production avec 4% de travail en moins. Le chômage vient en partie de l’écart entre un moindre besoin de travail et la croissance de la population active. Si nous avions baissé notre temps de travail de 40%, le chômage serait resté au niveau de 1970. Les fruits de la productivité n'ont pas été partagés. La gestion des gains de productivité par le partage du travail est au cœur de la dynamique économique. L’autre raison du chômage est l’accumulation intensive du capital, au profit des actionnaires, au détriment des salariés.



La réduction du temps de travail (RTT) va dans le sens de l’histoire. En Occident, on travaille 2 fois moins qu’il y a 100 ans. Einstein avait raison.



Les 35 heures ont été la politique en faveur de l’emploi la plus efficace et la moins coûteuse. On a zappé les évaluations objectives des 35 heures, qui attestent qu’aucune mesure n’a fait mieux pour lutter contre le chômage. Elles ont contribué à faire baisser le chômage de 10,3 à 7,5 % en cinq ans (1997 – 2002). Elles ont été efficaces : 350 000 emplois pour un coût net de 8 000 € par emploi créé ou sauvegardé. L’objectif de 700 000 créations d’emplois n’a été atteint qu’à moitié parce que la RTT n’a été mise en œuvre que pour la moitié des salariés. Une étude de l’OFCE extrapole la création de 320 000 emplois entre 1998 et 2001. D’autres études confirment la création de 350 000 emplois. Le recul du chômage a été important malgré la hausse de la population active.



Les arguments avancés contre la réussite des 35 heures sont fallacieux. Elles n’ont pas été responsables de la perte de compétitivité de notre économie dans les années 2000 ni de la désindustrialisation. La croissance de 2,7% n’explique pas la progression de l’emploi entre 1998 et 2002. Elles n’ont pas altéré la compétitivité des entreprises, par les gains de productivité et de flexibilité qu’elles ont permis. L’appréciation de l’euro est la vraie raison de la perte de compétitivité de la France et des pays ayant cette monnaie, sauf l’Allemagne. Les comptes des entreprises n’ont pas été dégradés par les 35 heures. Une baisse des charges sans partage du travail aurait créé 124 000 emplois, pour un même coût pour les finances publiques.



Rétablissons la vérité sur les bénéfices des lois Aubry. Leur mise en œuvre a permis le dialogue social : 350 accords de branche et 62 000 accords d’entreprise ont été signés. Les 35 heures ont amélioré la productivité horaire et accru la durée des équipements. Les salariés ont constaté une amélioration de leur vie quotidienne. La RTT a dégagé du temps libre. La conciliation vie professionnelle-vie familiale constitue sans doute la principale avancée sociale des 35 heures.



La RTT peut être poursuivie en tirant les leçons du passé. Prenons acte que les améliorations sociétales permises par la RTT dépendent très largement des conditions de mise en œuvre dans les entreprises. Pour éviter une nouvelle intensification du travail il faut davantage réguler la modulation salariale et mieux définir les activités relevant ou non du temps de travail. Par exemple, on créera, pour 32 heures, davantage d’emplois en ramenant le temps de travail effectif à 8h/j pendant 4 j plutôt que 6h 24/j pendant 5 j. La question du TT doit s’intégrer dans une logique d’amélioration des conditions de travail et de santé des travailleurs.



