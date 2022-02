​Parole, parole....

Vu la situation en Ukraine, et les menaces de notre petit caporal à l'encontre de Poutine, j'ai repris quelques passages résumant l'état militaire de la France, Etat que j'ai résumé dans mon billet en date du 1er février .

La France ne fait plus d'armes (pistolets, fusils,...etc) depuis la disparition de la manufacture de Saint Etienne crée sous Louis XV.



Pas même les munitions ....



Si un conflit éclate , on passera une commande à l'Etranger .......!



Les pièces de rechange du char LECLERC sont fabriquées en Chine et les munitions en Israël.



Les survêtements et articles de sport pour l'armée française en Tunisie et en Roumanie.



La fabrication des pistolets Sig-Sauer SP 2022 pour les forces de l’ordre est faite en Allemagne sous licence Suisse. Le fabricant Manurhin est cédé le 1er août 2018, par décision de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse, au groupe de défense des Émirats Arabes Unis Emirates Defence Industries Company (EDIC).



Les balles de nos armes militaires sont d’origine israélienne, plus de fabrications de munitions en France. L’Armée de Terre utilise désormais des fusils allemands Heckler & Koch HK 416 et des pistolets autrichien Glock 17 .



D"après des experts militaires sur un plateau télévisé ce jeudi, Poutine ne cèdera que par la force . La France n'a pas les moyens ni la capacité d'intervenir militairement : son armée de l'Air divisée par deux, idem pour sa Marine. Des chars , Il nous en reste 200 contre plus d'un miller pour les russes.



Mais le fin du fin, nos réserves de munitions ne nous permettraient pas de tenir plus d'une semaine ! Elle est pas belle la vie?



Pour rappel, la Russie a la deuxième armée du Monde !



Alors, la solution selon Macron serait les sanctions économiques ! Je me gausse ! Pour le moment, c'est notre économie qui trinquera dans ce conflit .



In fine, je ne vois pas une issue favorable pour la France, dans un conflit qui va durer dans le temps.