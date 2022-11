A la Une . ​Paris : Un homme écroué après avoir tabassé à mort une prostituée

Un trentenaire a été mis en examen et incarcéré pour tentative d’homicide volontaire. Il aurait battu à mort une prostituée qui aurait refusé de lui rendre son argent. Par NP - Publié le Mercredi 16 Novembre 2022 à 14:19

Les faits remontent au 8 novembre dernier, dans une rue du 19e arrondissement de Paris.



Il est aux alentours de 6h00 du matin lorsqu'en pleine rue, un homme roue de coups une femme de 49 ans. L’homme de 34 ans assène une vingtaine de coups de pied “d’une extrême violence” à sa victime, une prostituée, décrit Le Parisien. Il est l’un de ses clients.



Découverte très grièvement blessée à la tête par un veilleur de nuit, la victime est transférée à l’hôpital et plongée dans le coma mais succombe à ses blessures trois jours plus tard.



La scène a été filmée



Les images de vidéosurveillance ont permis d'identifier le meurtrier présumé, passé aux aveux durant sa garde à vue.



Plus tôt dans la nuit, il aurait rencontré sa victime qui aurait accepté de monter dans sa voiture pour trouver un endroit à l’abri des regards. L’homme aurait ensuite changé d’avis et demandé à la victime de lui rendre son argent. Celle-ci aurait alors refusé. S’en serait suivi le déchaînement de violence qui a couté la vie à la victime.



Il a été mis en examen et incarcéré pour tentative d’homicide volontaire.