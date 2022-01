A la Une . ​Paralysie du sommeil, symptôme du variant Omicron

Depuis l'apparition du premier cas le 30 novembre dernier, le variant Omicron circule largement à La Réunion. Parmi les symptômes associés à la maladie, on retrouve des troubles du sommeil et notamment la paralysie du sommeil. Par N.P - Publié le Mardi 11 Janvier 2022 à 14:34

Les symptômes provoqués par le variant Omicron semblent moins sévères que ceux engendrés par le variant Delta, lui aussi très présent à La Réunion.



Omicron est plus contagieux que les autres mais il présente aussi des symptômes qui lui sont propres.

Fatigue, fièvre, maux de tête et de gorge, éternuements, toux... Aux symptômes similaires à ceux de la grippe s’ajoutent des diarrhées ou encore des sueurs nocturnes. Des cas de paralysie du sommeil ont été répertoriés chez certains cas positifs au Royaume-Uni.



Paralysie du sommeil



Ce phénomène survient au réveil et provoque la sensation de ne plus pouvoir bouger ni crier. La personne est consciente de son environnement, mais le corps est immobile. Les muscles sont encore endormis et le cerveau déjà réveillé, d’où l’impression d’être paralysé.



Il peut s'avérer anxiogène mais reste bénin. L’épisode de paralysie du sommeil est de courte durée et est un trouble fréquent qui survient durant la phase de sommeil paradoxal.



La paralysie du sommeil dont témoignent de nombreux porteurs du variant Omicron britanniques pourraient être liés au stress et à l’anxiété dans le contexte de la pandémie.



En cas de symptômes



En cas de symptômes du Covid-19, même faibles, les autorités rappellent qu’il faut contacter son médecin traitant. Il vous demandera de réaliser un test antigénique (si les symptômes sont apparus il y a moins de 4 jours) ou prescrira un test RT-PCR.



Le test RT-PCR est à réaliser le plus rapidement possible dans le laboratoire spécialisé le plus proche. Il est pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie sur prescription du médecin. Il est également gratuit pour les personnes vaccinées et mineures, sans prescription préalable.



Pour passer le test ou en attendant les résultats, il est important de s'isoler pour ne pas transmettre le virus.