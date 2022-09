​Pap Ndiaye évoque un souvenir familial à l’issue de sa visite à Montgaillard

Un temps d’échange était programmé avec le personnel pédagogique et les élèves d’une classe ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaires). C’est durant cette séquence que le ministre a pu discuter avec des parents.



"Je suis un ministre de terrain qui passe du temps en dehors de son bureau"



"J’ai rencontré des mamans qui apprennent le français pour mieux soutenir et accompagner leurs enfants. Ça m’a fait penser à ma grand-mère, figurez-vous, au Sénégal, il y a très longtemps, qui a elle aussi appris le français pour accompagner ses enfants. C’était à la fois une visite intéressante pour moi et touchante à bien des égards", a-t-il évoqué ce souvenir familial.



"C’est un collège qui peut servir d’exemple à La Réunion et bien au-delà. Nous avons un grand chantier qui est celui du collège pour améliorer la réussite des enfants, de l’égalité des chances, et visiter ces lieux c’est toujours pour moi une expérience instructive. Je suis un ministre de terrain qui passe du temps en dehors de son bureau pour écouter, apprendre et converser avec les équipes pédagogiques, avec les élus également", a-t-il salué l’action du président du Conseil départemental Cyrille Melchior, dont la collectivité, en charge des collèges, "participe ô combien à la réussite de nos élèves."