A la Une . ​PHOTOS - Les clichés les plus drôles de vos chiens (2)

Vos amis les toutous sont à l'honneur en cette journée mondiale des chiens ! Vous avez été nombreux à nous faire parvenir leurs photos. Elles sont à retrouver ici (partie 2). Par NP - Publié le Vendredi 26 Août 2022 à 14:30

La récréation est finie !













Je m'en balance ... (littéralement) - Karma.







Encore cinq petites minutes...













Nala prépare son Summerbody : aujourd'hui, c'est bronzette !













Et pour Sherlock, c'est gonflette.







Summer ? Let's go !







Voici Miraz, le businessman séducteur !













Déso...













"Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir", Tokyo.













Vivons masqués, vivons cachés ! - Karma







Qu'est ce qu'on se marre ! - Lima























"She said no". - Sunny







Sunny au bout du bout de la croquette...







Encore 10 ou 12 siestes et ça ira mieux.







Regardez ce que j'ai trouvé, c'était incrusté dans le canap ! - Lucky







"Moi, j'ai trouvé une tomate. Mais ça n'a pas le même goût. "







*Prendre un air coupable. Prendre un air coupable...Mince, je crois que je souris.







Puisque je vous dis que je n'ai rien fait ! J'étais pas là... - Léon







J'en peux plus.