​Ouverture totale du viaduc de la NRL prévue le 1er mars

La mise en circulation du grand viaduc de la NRL dans sa totalité est prévue le mercredi 1er mars aux alentours de 5 heures du matin, sauf aléa.



Cette ouverture a été rendue possible grâce au bon avancement des travaux réalisés ces derniers jours. Elle nécessite toutefois,

préalablement, d’ultimes travaux de raccordement au niveau de la Grande Chaloupe et de l’accès à Saint-Denis par le pont Vinh-San.



En conséquence :

- l’accès au boulevard sud de Saint-Denis, par le pont Vinh-San et depuis la Route du Littoral, sera totalement fermé à compter de ce lundi 27 février, à 9h et jusqu’à la mise en service complète du viaduc.



- l a Route du Littoral et la Nouvelle Route du Littoral seront totalement fermées à la circulation dans la nuit précédant la mise en service du grand viaduc, c’est à dire du mardi 28 février, à 20h30, au mercredi 1er mars, à 5 heures du matin .

La Région Réunion remercie toutes les personnes qui ont travaillé sur cet ouvrage et rendu possible sa mise en service dans ces délais. Elle compte aussi sur la compréhension des usagers pour les contraintes occasionnées par ces derniers travaux.