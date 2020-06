​Ouverture de l’ensemble des cyber bases de la CIVIS

La CIVIS informe ses administrés et usagers que toutes les cyber bases de la CIVIS sont ouvertes au public :



- Saint-Pierre : centre-ville, Ravine des Cabris et Bois d’Olives et Petite-Île

- L’Etang-Salé

- Saint-Louis

- Cilaos



La sécurité des usagers et du personnel est assurée par la mise en place d’un protocole sanitaire intégrant le port obligatoire du masque pour toute personne entrant dans une cyber base.



La CIVIS remercie les usagers de leur compréhension et compte sur leur civisme.