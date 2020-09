​Oubliez ce que vous croyez savoir sur les masques lavables

Il ne serait pas nécessaire de laver ses masques en tissu réutilisables à 60°C, selon le dernier communiqué de l’Académie nationale de médecine émis ce lundi 7 septembre. Les masques en tissu réutilisables "peuvent être lavés à la main ou en machine, avec un détergent, comme le linge de corps, la température de 60°C n’étant pas plus justifiée pour le lavage des masques que pour le lavage des mains", a expliqué l’Académie de médecine.



Pourtant, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) tient un tout autre discours. Dans un avis datant du 25 mars et révisé le 21 avril, elle recommande de laver son masque en tissu en machine, à 60 ° pendant au moins 30 minutes. Depuis le début de la crise sanitaire, cette directive est même relayée par le gouvernement sur son site officiel.



Réutilisable au-delà du nombre de lavages préconisé



L’Académie donne aussi une autre indication contredisant les recommandations des autorités sanitaires, cette fois-ci sur la durée de vie du masque en tissu. Inutile selon elle de tenir compte du nombre de lavages maximum préconisé sur les masques en tissu homologués. L'Académie certifie que ces masques "sont réutilisables après chaque cycle de lavage-séchage, tant que leurs qualités (maillage du tissu et intégrité des brides) ne sont pas altérées". "Ils doivent être changés lorsqu’ils deviennent humides et ne jamais être portés plus d'une journée", a-t-elle également rappelé.



Malgré quelques contradictions, les différentes institutions s’accordent à dire que le masque en tissu réutilisable est à privilégier dans l’espace public, "pour d'évidentes raisons économiques et écologiques". Selon l’Académie nationale de médecine, les masques en papier jetables ou "chirurgicaux" doivent être réservés pour les "activités de soins" et "les personnes malades ou en isolement". Pour éviter la confusion générale, l’Académie dit souhaiter "qu'une information claire et simplifiée sur l'usage des masques soit largement diffusée".