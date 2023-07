La grande Une ​Où les Réunionnais pourront-ils se baigner durant les vacances ?

Connaître la qualité de l’eau de baignade en eau de mer ou en eau douce est un moyen pour prévenir tout risque pour la santé des baigneurs. Tour d’horizon des sites où se baigner en toute sérénité. Par SF - Publié le Mercredi 19 Juillet 2023 à 09:46

À La Réunion, le contrôle sanitaire des eaux de baignade est mis en œuvre par l’ARS et réalisé par un laboratoire agréé durant la saison balnéaire. Ce sont 25 sites de baignade qui sont officiellement recensés sur l’île, dont 19 en mer et 6 en eau douce.



Les sites de baignade en mer



À l’issue de la saison balnéaire 2021-2022, la qualité des eaux de 16 sites de baignade en mer est considérée d’excellente qualité et 1 site est classé de bonne qualité, à savoir celui de Terre-Sainte.



Plusieurs communes ont engagé des réflexions en vue du développement de baignades d’eau de mer protégées. L’ARS apporte son expertise sanitaire dans le cadre de l’élaboration de ces projets. C’est le cas de la baignade à Saint-Philippe qui a été intégrée au contrôle sanitaire.

Se baigner en eau douce



Sur les 6 sites recensés, la qualité de l’eau de deux sites en eau douce a été jugée excellente en 2022. Il s’agit du bassin de La Passerelle à Saint-Joseph et du bassin Îlet Bethléem à Saint-Benoît. Toujours à Saint-Benoît, le Bassin Bleu est classé dans les eaux dites de bonne qualité, de la même façon que le bassin de la cascade Jacqueline à Saint-Joseph.



Pour deux autres sites, celui du bassin La Balance à Saint-Joseph et le bassin Mangue à Saint-Benoît, la qualité de l’eau a été jugée insuffisante.



Pour ces sites classés en qualité insuffisante, les responsables de ces zones de baignade sont invités à mettre en œuvre des actions de reconquête de la qualité de l’eau. Des investigations ont été menées et des actions prioritaires ont été identifiées en vue de la reconquête de la qualité de l’eau de ces bassins indique l’ARS.



L'eau des sites de baignade est contrôlée au minimum une fois tous les quinze jours et les résultats sont affichés sur les sites de baignades, en mairie, et en ligne sur le site de l'ARS

Des endroits à éviter ?



Certains sites sont dangereux et, en fonction des résultats du contrôle sanitaire, certaines baignades peuvent être temporairement interdites.



Une qualité dégradée de l'eau peut conduire à des affections, le plus souvent bénignes, par contact cutané ou compte tenu de la possibilité d'ingérer ou d'inhaler de l'eau.



La pollution microbiologique des eaux de baignade est essentiellement d'origine fécale. Les eaux usées provenant des habitations, des déjections des animaux et des effluents d'élevages rejetés dans le milieu et qui pollueraient les sites de baignades, peuvent être la cause d'une mauvaise qualité de l'eau.



La pluie peut également provoquer des débordements des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées ou des ruissellements importants sur des surfaces souillées.



Les troubles de santé liés à la qualité microbiologique de l'eau sont généralement bénins, à l’exception de la leptospirose.



Dans le cas de la baignade en eau douce, les mammifères sauvages - principalement les rongeurs - ou domestiques représentent un risque particulier lorsqu'ils sont infectés par une bactérie : la leptospire.



Actuellement, suite aux résultats du contrôle sanitaire le bassin Balance de la rivière Langevin est actuellement temporairement interdit à la baignade.

Des précautions à prendre



En mer comme en rivière, l’ARS rappelle les mesures à respecter :



- Baignez-vous dans les zones de baignades surveillées et respectez les consignes locales de sécurité

- Surveillez et accompagnez les enfants au bord de l'eau

- Ne surestimez jamais vos capacités physiques

- Évitez la baignade dans les 2 heures qui suivent un repas copieux ou une consommation d’alcool

- Entrez progressivement dans l'eau, surtout après une exposition prolongée au soleil, pour éviter toute hydrocution

- Exposez-vous au soleil progressivement et raisonnablement

- Évitez de vous exposer aux heures les plus chaudes de la journée, entre 11h et 16h

- Utilisez des crèmes solaires protectrices, chapeaux et lunettes surtout pour les jeunes enfants et nourrissons très sensibles au soleil et aux coups de chaleur

- Utilisez une serviette pour vous allonger sur le sable si nécessaire et profitez des douches mises à votre disposition

- Gardez la plage propre en utilisant les poubelles pour les déchets et les installations sanitaires mises à votre disposition

- N’emmenez pas d’animaux domestiques sur la plage, les plages sont interdites aux animaux.