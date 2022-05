​Où est passé le 1er mai....Et le temps des cerises

Le PS ne vend plus mais se vend!



Il n'a d'ailleurs plus de fond de commerce...l'enseigne non plus, décrochée, tout est à vendre.

Ses derniers clients passent à la concurrence.



Pour sûr que Melenfou fera un tabac dans toute la France y compris dans les Outre-Mer.. au diable la marine!

Ce sera l'armée rouge...et s'il y avait une armée faites de bourriques ,ça serait du même tonneau!

Il s'agite déjà à foutre le bordel au sein de la Gauche et l'ex premier secrétaire de la Social-démocratie (PS)le rastaquouère Cambaleros.... en est tout retourné....à l'idée de voir son parti se rendre...où se vendre aux idées extrémistes de la Fce insoumise. Seul le PCF crie au ralliement... Tout seul, tout est fini pour Fabien Roussel.



A la Réunion aussi, Fontaine dont je ne boirais plus de ton eau et ses alliés républicains ont du souci à se faire ..".à sucrer les fraises" pour les autres, depuis deux à trois tours d'élections déjà ,ils n'auront que la queue des cerises à sucer.



Et l'on veut que de tout ça , de tout ce merdier à venir, on ne s'en amuse pas? Les médias n'en parlent pas gênés aux entournures pour se positionner .. putes ou chochotes et puis la vie est braquée sur l'Ukraine inflexible où se forme la menace d'une troisième guerre mondiale...



Zordi 1er mai, fête de lutte des travailleurs , rien! On se demande même si le muguet sera en vente...pauvres fêtes de luttes ouvrières.

Le droit social est acquis et le confort qui va avec , vogue la galère. Vaille que vaille !



Ça promet !



["Législatives : "On nous propose pas une coalition" avec LFI, "on nous propose une reddition", dénonce Jean-Christophe Cambadélis

Alors que le PS et La France insoumise entament des discussions dans la matinée en vue des élections législatives, Jean-Christophe Cambadélis, ancien Premier secrétaire du Parti socialiste, estime sur franceinfo que les gauches ne sont pas "fongibles".]