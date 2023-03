​Opération Wuambushu à Mayotte : Les Comores critiquées pour leur mutisme

Dans son numéro du mercredi 22 février, Le Canard Enchainé a révélé l’existence de cette opération. Selon le site, l’opération Wuambushu est censée se derouler au mois d’avril-juin.



Environ 500 gendarmes et policiers seront déployés à Mayotte pour assister les 750 policiers et 600 gendarmes déjà sur place. Le journal Le Monde apporte des précisions sur cette opération du ministre de l’Intérieur français. Gérald Darmanin a promis à Mayotte une "action spectaculaire de destruction des bidonvilles et d’expulsion de leurs habitants en situation irrégulière".



Selon le ministre, cette opération mettra fin à l’immigration illégale en rasant les bidonvilles a coups de bulldozers.



Alors que l’annonce de cette opération a suscité de nombreuses réactions, aussi bien en France qu’aux Comores, du côté des autorités comoriennes, aucune annonce officielle.



De son côté, le Comité Maoré, qualifie cette opération d'action "diamétralement opposée à l’appel lancé par les Nations unies de traduire dans les faits la volonté de rechercher rapidement et activement une solution juste à l’occupation de l’île comorienne de Mayotte."