​Numérisak : La Région étend le dispositif aux professeurs

En présence du proviseur de l’établissement, de la rectrice et de la présidente de Région, les professeurs des classes de seconde du lycée Lislet Geoffroy de Saint-Denis ont reçu un Numérisak, dispositif financé par La Région pour une meilleure connexion entre élèves et enseignants. Par SF - Publié le Lundi 23 Janvier 2023 à 16:37









“Le numérique a connu un développement accéléré avec le covid et nous ne voulons pas que ça ralentisse”, a fait savoir la rectrice, Chantal Manès-Bonisseau, pour qui “nous sommes en train de sortir de l'unique manuel scolaire.”



Dans la poursuite de l’opération Numérisak destinée aux élèves, la Région élargit le dispositif, à terme, à l'ensemble des professeurs du second degré qui le souhaitent, “pour une interconnexion élèves-professeurs”, s’est félicitée la présidente de Région convaincue que cela permettra "une connexion beaucoup plus facile entre élèves et professeurs".



Pour un coût total de 8 millions d’euros, le matériel fourni se veut avant tout être un outil pédagogique sur lequel l’enseignant peut trouver de la ressource à transmettre aux élèves via un portail numérique.



Cécile, professeure d'histoire-géographie, salue l'opération qui permet un travail collaboratif: "On va être connectés avec les élèves, ce qui n'était pas le cas avec le plan de mise à disposition des ordinateurs uniquement aux élèves de seconde. C'est important le travail collaboratif, c'est important de s'interroger sur la verticalité de la transmission du savoir et la construction du savoir avec des élèves qui sont acteurs. J'espère que cet outil va contribuer à renforcer ce travail et l'émancipation des élèves", a-t-elle conclu.

