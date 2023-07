A la Une . ​Nouvelle nuit de troubles dans plusieurs quartiers

La nuit de vendredi a de nouveau été le théâtre d’incendies de mobiliers urbains et de jets de projectiles de la part des casseurs. Par Ludovic Grondin - Publié le Samedi 1 Juillet 2023 à 06:07

La Réunion a connu une nouvelle nuit de troubles à l'ordre public. Ce vendredi soir, des feux de poubelles ou de palettes de bois ont été déclenchés dans les mêmes villes que la nuit précédente.



Les forces de l’ordre sont intervenues rue Roger Payet qui traverse le quartier du Chaudron, avenue Raymond Vergès qui longe la Zac 1 du Port et, enfin, sur le boulevard Bank à Saint-Pierre. Sur cet axe routier du sud, des automobilistes ont même essuyé des jets de galets sur leur voiture.



Dans le chef-lieu, en prélude d'une nuit qui allait encore mettre aux prises émeutiers et policiers, un incendie a été déclenché dans le parking sous-terrain d'une résidence vers 20 heures. Les habitants de l'immeuble ont été évacués par mesure de précaution.



A Saint-Paul, des inconscients ont mis le feu dans la broussaille située en face du lycée Saint-Paul IV, ce qui aurait pu avoir des conséquences plus lourdes.



Au Port, tel un phénomène d’imitation de ce qu’ils voient dans les quartiers de métropole, les jeunes ont fait usage de mortiers d’artifice.



Les policiers ont quant à eux tenté de progresser le long de l’avenue en marchant lentement autour des fourgons des unités de la compagnie départementale d’intervention. Les hommes de la CDI sont formés pour agir sur des théâtres de violences urbaines.



A Saint-Benoît, une voiture stationnée a été incendiée à Bras Fusil dans la Zac Isis.



Ces dégradations de mobilier urbain ou de voitures à La Réunion depuis deux jours interviennent en réponse à l’embrasement des quartiers dans plusieurs villes hexagonales suite au décès de Nahel. Le jeune conducteur sans permis avait été mortellement touché par l’arme de service d’un fonctionnaire de police à Nanterre, ce qui a été le déclencheur des mouvements de violences urbaines dans toute la France et désormais à La Réunion.

Au Port, les hommes de la CDI progressent sur l'avenue Raymond Vergès comme la nuit précédente :

En face du lycée Saint-Paul IV, des plaisantins ont déclenché un feu dans la végétation :

A Saint-Benoît, une voiture a été incendiée à Bras Fusil :