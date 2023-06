La grande Une ​Nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi

L’appel national à une nouvelle journée de grève contre la retraite à 64 ans trouve une fois encore écho à La Réunion. Les manifestants se donnent rendez-vous dans les rues de Saint-Pierre et Saint-Denis pour contester la réforme. Par SF - Publié le Mardi 6 Juin 2023 à 07:13

Après plusieurs semaines de calme plat, il y aura comme une impression de déjà vue ce mardi dans les rues du chef-lieu et de Saint-Pierre. A deux jours d’un potentiel examen de la proposition LIOT d’abrogation de la réforme des retraites à l’Assemblée nationale, les syndicats ont appelé à une nouvelle mobilisation générale.



Malgré un nouveau mouvement de grève, le moral des syndicats est en baisse : ”Le parti présidentiel fait en sorte en ce moment même d’empêcher cet examen. Le but aussi de cette mobilisation c’est de soutenir l’examen de ce texte le 8 juin prochain, parce que ce n’est pas encore acquis", explique la secrétaire départementale de la FSU, Marie-Hélène Dor.



Poursuivant leurs efforts pour dire non à la retraite à 64 ans, les manifestants se réuniront en parallèle dans le Nord et le Sud de l’île à 9h ce mardi matin.



A Saint-Denis, le rendez-vous est donné au Petit Marché. Le cortège rejoindra ensuite le jardin de la préfecture en passant par les rues du centre-ville.



Dans le Sud, les contestataires se rassembleront devant le casino de Saint-Pierre à la même heure, pour démarrer un défilé qui passera devant la sous-préfecture, puis le front de mer.