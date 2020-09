A la Une . ​Nouvelle fenêtre de vol pour les Mauriciens bloqués à La Réunion

Un vol spécial d’Air Mauritius atterrira lundi prochain à Gillot. Sa mission : rapatrier au pays plus de soixante voyageurs. Mais ce chiffre devrait doubler d’ici lundi. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 8 Septembre 2020 à 16:53 | Lu 317 fois

Les Mauriciens bloqués à La Réunion peuvent entrevoir la fin de leur galère. Coincés dans notre département depuis des mois pour certains, ils pourront voyager lundi prochain sur un vol spécial.



C’est le Groupement des associations Réunion Maurice Solidarité qui est ravi d’annoncer la nouvelle. Au cours de la journée de lundi, les choses se sont décantées en faveur des nombreux Mauriciens encore bloqués à La Réunion.



"Il y a un vol le 14 pour le rapatriement de tous les Mauriciens. Je m’occupe de faire réunir tous les Mauriciens bloqués pour qu’ils puissent faire le test covid gratuitement", explique Didier Sooben, trésorier du groupement.



"Suite aux événements du Wakashio et comme le ministre des Outre-mer était là-bas, on a pu faire remonter une liste des personnes toujours bloquées ici. Mais suite à ça, il n’y a pas eu de retour. Le samedi 8 août, on avait réuni à Sainte-Marie tous les Mauriciens bloqués à La Réunion. On avait annoncé qu’il y aurait un vol de rapatriement. J’avais proposé que les autorités accordent que l’avion de fret qui arrive tous les lundis à La Réunion et qui repart vide, soit utilisé pour des passagers. Mais on m’avait répondu que ce n’était pas possible", retrace-t-il l’intégralité de ce parcours du combattant. Une fenêtre s’ouvre donc lundi prochain grâce notamment à l’aide de l’antenne réunionnaise de la Région à l’île Maurice, explique-t-il, soulagé car la situation devenait de plus en plus intenable.



Quasiment deux mois après



Si, à l’origine, les démarches ont été entamées avec un pool d'une soixantaine de personnes, ce chiffre pourrait très bien doubler au fil du recensement effectué jour après jour. Le chiffre de 150 pourrait facilement se profiler, au moment de l'embarquement, si l'on en croit Didier Sooben.



Cette fenêtre aérienne s’annonce comme un dénouement également pour Bibirahella Ruhomally, une Mauricienne qui s'est retrouvée bloquée à La Réunion et qui n'a pas pu faire son deuil auprès de son époux décédé à Maurice, début août.



Le dernier rapatriement en date remonte au 22 juillet. "Ce jour-là, on a fait passer 82 Mauriciens", rappelle le trésorier de l’association. Ce vol du 14 septembre est donc vécu comme une nouvelle exception.