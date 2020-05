​Nouveaux horaires pour les déchèteries de la Cirest à partir du lundi 11 mai

Le lundi 11 mai marque le plan de déconfinement progressif instauré par le gouvernement.



A compter du 11 mai, la Cirest ouvre ses déchèteries au public les après-midis et le samedi matin. L’ensemble des déchèteries du territoire seront ouvertes du lundi au vendredi, de 8.00 à 12.00 et de 13.00 à 15.00, et le samedi de 8.00 à 12.00.



La déchèterie mobile de Salazie sera mise en service le vendredi et le samedi de 8.30 à 12.00 et de 12.30 à 16.30 (reprise des horaires habituels), en alternance dans les quartiers (Salazie-Village, Hell-Bourg, Grand-Ilet, Mare à Vieille Place), conformément au planning distribué avec le calendrier de collecte.



Les mesures sanitaires qui ont été mises en place pendant le confinement afin de protéger les agents mais également le public seront maintenues. Pour pouvoir accueillir les particuliers et les professionnels dans des conditions de sécurité sanitaire optimale, les gestes barrières devront être appliqués et respectés.



La Cirest rappelle par ailleurs que le dépôt de déchets (déchets verts et encombrants) sur la voie publique en dehors des jours de collecte est interdit et passible d’amende. La Brigade Intercommunale de l’Environnement renforcera sa présence sur le terrain à partir de ce lundi 11 mai.



Par ailleurs, La Réunion est toujours concernée par l’épidémie de dengue qui poursuit malheureusement sa progression et touche de plus en plus notre territoire (notamment Saint-André, Bras-Panon et Saint-Benoît). La Cirest invite chacun à respecter le calendrier de collecte des déchets et à utiliser les outils et équipements mis en place (déchèteries, bornes à verre …).



La Cirest compte sur la collaboration de tous pour stopper la propagation de la dengue sur son territoire.





Déchèteries de la Cirest :



Bras-Panon

ZI 14 rue des Lilas

0262 51 65 98



Sainte-Rose

Derrière le pôle Environnement de la commune, RN2

0262 47 56 57



Plaine des Palmistes

Rue du Stade, à l’angle de la rue Bras Patience

0262 51 56 57



Sainte-Anne (Saint-Benoît)

85, CD 56 Chemin Morange

0262 51 47 69



Saint-André Centre

Rue du Stade

0262 46 56 57



Saint-André – Grand-Canal

473 chemin Grand-Canal

0262 37 57 58