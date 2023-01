A la Une . ​Nouveau président, nouveaux membres du bureau : La FDSEA fait sa rentrée

La FDSEA tenait ce jeudi une conférence de presse à la Chambre d’Agriculture afin de présenter sa nouvelle équipe. Par Sophie Fontaine - Publié le Jeudi 5 Janvier 2023 à 16:02





“On entend reconquérir le terrain, les agriculteurs, les aider, les accompagner dans les projets, qu’ils soient en coopérative ou non", a tenu à souligner le nouveau président de la FDSEA.





La FDSEA a dévoilé pour l’occasion son nouveau bureau composé de plusieurs nouveaux membres tels que :



Marie-Rose Séverin qui est désormais première vice-présidente, Edvin Payet, nouveau secrétaire général, Olivier Bernard, secrétaire général adjoint, et le nouveau membre, Maximin Payet, qui est également président de l'association des producteurs de lentilles de Cilaos.



L’équipe se veut multi-filières et dit vouloir miser sur la proximité avec les agriculteurs. “Nous, on ne fait pas campagne sur les réseaux sociaux, on est sur le terrain”, a en ce sens lancé Frédérique Vienne qui s’est au passage joint à Stéphane Sarnon pour affirmer les liens étroits qui lient la FDSEA au syndicat des Jeunes Agriculteurs (JA).”Il y a un temps pour tout. Le temps des élections est terminé. Monsieur Thonon, on attend beaucoup de lui", a -t-il confié à ce sujet.



