​Nouveau caillassage de bus scolaire dans la commune de Dembéni à Mayotte

Apres un court répit, les bus scolaires à Mayotte sont une fois de plus la cible de bandes armées. Le samedi 11 mars, dans la commune de Dembéni, un bus scolaire qui conduisait des élèves chez eux a été attaqué par une bande d'individus. L’agression a eu lieu sur un rond-point.



Depuis le début de l’année, pas moins d’une quarantaine de caillassages ont été signalés à Mayotte.



Exaspérés, les chauffeurs s’équipent désormais de vitrages plus résistants aux jets de pierre dans le but de protéger leurs jeunes passagers.