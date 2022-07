Courrier des lecteurs ​Nou mett' ensembl' parse ke nou lé ensembl', soudé par not' histoir komune...depui l'ékol(école).

Par Carl Joseph - Publié le Lundi 4 Juillet 2022 à 07:11

Une excellente journée en compagnie de camarades de classes pour la plupart.

L'occasion de se retrouver et d'échanger c'est franchement super.

Je souhaite à tout un chacun de petits moments comme ça...

Une bonne cinquantaine de briscards au cuir tanné. ..beaucoup de neige sur le toit sans vérifier le feu qui reste dans la cheminée ...mais selon les rumeurs ,il y a de beaux restes pour certains ...puisque l'un d'entre nous, s'offre le luxe d'un tout jeune enfant d'une dernière liaison...le plus valeureux à n'en pas douter. "aux âmes bien nées".. Ainsi va la vie.



Une seule femme a bravé la meute ... Sans voile ni signe distinctif et plutôt UP to date ! Bien à l'écart de son mari ...pour mieux être parmi nous.

Ça peut donner une idée de ce que peut être le vivre ensemble chez nous...ce n'est pas un slogan ni une posture, l'affect est bien présent .

A la prochaine édition.

Ça vaut toutes les icônes installées au musée de Stella ou à la Rivière des Pluies sous forme de statue...qu'il faut suivre ou interpréter par le fantasme . ..ici,on est dans le réel, on se cotoie, on se parle, on échange .