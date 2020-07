​Nomination de Madame Chantal Manès-Bonnisseau, nouvelle rectrice de l’Académie de La Réunion

C’est avec plaisir que nous avons appris la nomination de Madame Chantal Manès-Bonnisseau en qualité de nouvelle rectrice de l’Académie de La Réunion ce mercredi 29 juillet.



Au nom de l’équipe présidentielle et de direction et au nom de l’ensemble de la communauté universitaire, le Président de l’Université de La Réunion tient à féliciter Madame Manès-Bonnisseau pour sa nomination.



Nous lui souhaitons une pleine réussite dans l’accomplissement de ses missions et lui assurons de tout le concours de l’établissement sur les dossiers faisant l’objet d’un double retard Académie / Université et notamment sur le continuum bac-3/bac+3.



Nos félicitations s’adressent également à Monsieur Vêlayoudom Marimoutou, nommé secrétaire général de la Commission de l'océan Indien le 16 juillet dernier.