​Noël Vidot veut rester dans la course

Cette conférence de presse vendredi soir à La Possession devait être sa toute première tribune pour exposer de fond en comble son programme en faveur du foot local. Mais son exclusion a modifié ses plans.

Noël Vidot ne se montre pas résigné malgré le carton rouge reçu 24 heures plus tôt de la part de la commission électorale. Le voilà donc écarté de la course à trois pour la présidence de la Ligue de football de La Réunion.



Hier soir à La Possession, entouré de ses colistiers, le représentant de la liste « Le Renouveau du Football Péi » ne s’est montré absolument pas surpris de son sort. Il sous-entend qu’il sait contre qui il se bat réellement.



« On sait comment cela fonctionne, on sait aussi pourquoi on est là. On connaît tous les problèmes qu’on a eus pour constituer cette équipe », fait-il remarquer d’emblée.



Noël Vidot exprime qu’il ressent qu’on ne veut pas que son équipe et lui soient dans la course, malgré un tournant qui, après 40 ans de présidence sans discontinuer ou presque, semble s’amorcer dans le football réunionnais.



« Y-a-t-il une démocratie au sein du monde du football réunionnais ? »



Il pense que sa liste aurait pu faire la différence et déplore toutes ces tactiques pour l’évincer. Une exclusion qui ne signe pas la fin du match. Dès lundi, il compte préparer des recours, notamment auprès de la Fédération Française de Football, puis devant le CNOSF, l’instance compétente en matière de litiges dans le milieu sportif et même par la suite, si cette première salve ne suffisait pas, de faire valoir ses droits devant le tribunal judiciaire.



Il reste donc déterminé et veut rester dans la course dont l’échéance approche. L'assemblée élective va se dérouler le dimanche 24 janvier.



Ses critiques vont à l'endroit de la commission électorale dont il met en doute la composition. La commission doit être neutre, réclame le plaignant en soulignant que des membres sont d'anciens cadres de ligue - ce qui peut questionner sur leur impartialité - et qu'un membre de la commission électorale a été condamné sur le plan pénal.



Il soulève même les imperfections d’une des listes concurrentes, à savoir celle du président sortant. « Y-a-t-il une démocratie au sein du monde du football réunionnais ? », questionne-t-il.



Bien qu’il espère retourner la situation à son avantage, le candidat mis hors jeu est inquiet des délais en cette période Covid. Il fait part de sa crainte qu’on veuille éliminer son équipe et les soucis formulés au niveau des licences ne seraient qu’une parade pour ne pas faire évoluer le monde du football réunionnais, selon l’ancien président de 2015 à 2016. Si le match devait se jouer sans lui, Noël Vidot prévoit de demander l’annulation de l’élection pour toutes ces raisons.