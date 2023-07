A la Une .. ​Noces d'Or des époux DIJOUX

Joseph et Marie-Louise ont célébré leur 50 ans de mariage ce vendredi à Saint-Leu. Par NP - Publié le Samedi 15 Juillet 2023 à 09:25

Ils se sont rencontrés un 14 juillet, lors de la Fête de la Chaloupe. Ce 14 Juillet 2023, Joseph et Marie-Louise ont célébré ainsi leur anniversaire de rencontre et également leurs 50 ans de mariage. Le couple s’est marié le 13 Juillet 1973 à la Chaloupe Saint-Leu où ils vivent aujourd'hui, une retraite paisible.



Joseph a travaillé comme conducteur d’engins pendant que Marie-Louise a pris soin de leur petite famille. De leur union, sont nés 2 enfants, 5 petits-enfants et 2 arrière petits-enfants.



Le Maire, Bruno Domen, les élus Marie Alexandre et Bertrand Maillot ont tenu à féliciter le couple pour ses Noces d'Or, sous le signe de la Fête Nationale.



𝙅𝒐𝙮𝒆𝙪𝒔𝙚𝒔 𝑵𝙤𝒄𝙚𝒔 𝒅'𝑶𝙧 𝙖𝒖𝙭 𝙚𝒑𝙤𝒖𝙭 𝘿𝑰𝙅𝑶𝙐𝑿 !